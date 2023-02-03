Прощай Новый год: в Новосибирске разбирают иллюминацию на площади Ленина 3 февраля

В Новосибирске приступили к демонтажу новогодней иллюминации на площади Ленина

Рабочие начали демонтировать новогоднюю иллюминацию в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске 3 февраля. А елку и скульптуры разбирать будут позже.

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