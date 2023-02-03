Прощай Новый год: в Новосибирске разбирают иллюминацию на площади Ленина 3 февраля

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
«Возле елки сейчас разбирают все украшения, которые установили в честь Новогодней столицы. Фигура оленя в Первомайском сквере и иллюминации на аллее пока не трогали, они до сих пор светятся», - рассказал журналист Atas.info.
По словам рабочих, главную новогоднюю ель на улице Ленина начнут убирать либо после выходных, либо 10 февраля. Все фонарики на ней уже отключили.
Напомним, ранее новосибирцы проголосовали за лучшую новогоднюю локацию - ею оказалась улица Ленина. Горожане предложили властям каждый праздник перекрывать ее от автомобилей.