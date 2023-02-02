Ранее мы рассказывали о том, что улица Ленина, автомобильное движение по которой закрыли в начале декабря 2022 года в рамках проекта "Новогодняя столица России", сегодня имеет крайне неприглядный вид. Одна из центральный улиц города по-прежнему перекрыта уродливыми бетонными блоками и завалена снежными сугробами.