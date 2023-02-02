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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:51

Updated Сегодня, 04:51

Сроки открытия для движения улицы Ленина назвал мэр Новосибирска

2 февраля 2023, 04:49
Фото: atas.info
Улица Ленина перекрыта уже два месяца

Анатолий Локоть объяснил, когда вновь пустят машины по улице Ленина в Новосибирске

Анатолий Локоть сообщил, что новогодние украшения с перекрытой улицы в центре Новосибирска уже практически убраны и обозначил срок открытия проезжей части для движения автомобилей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что муниципалитет заканчивает убирать украшения с перекрытой для движения улицы Ленина в центре города.

"В феврале будет закончено окончательно. И будет открыт в ближайшее время проезд", - сообщил глава муниципалитета в ходе онлайн-общения с журналистами в четверг, 2 февраля.

Ранее мы рассказывали о том, что улица Ленина, автомобильное движение по которой закрыли в начале декабря 2022 года в рамках проекта "Новогодняя столица России", сегодня имеет крайне неприглядный вид. Одна из центральный улиц города по-прежнему перекрыта уродливыми бетонными блоками и завалена снежными сугробами.

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#Мэрия#Улица Ленина#Движение#Город#Новосибирск
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