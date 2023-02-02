Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что муниципалитет заканчивает убирать украшения с перекрытой для движения улицы Ленина в центре города.
"В феврале будет закончено окончательно. И будет открыт в ближайшее время проезд", - сообщил глава муниципалитета в ходе онлайн-общения с журналистами в четверг, 2 февраля.
Ранее мы рассказывали о том, что улица Ленина, автомобильное движение по которой закрыли в начале декабря 2022 года в рамках проекта "Новогодняя столица России", сегодня имеет крайне неприглядный вид. Одна из центральный улиц города по-прежнему перекрыта уродливыми бетонными блоками и завалена снежными сугробами.