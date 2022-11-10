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Новосибирцы сами решат: будет ли улица Ленина пешеходной в следующем году

Сегодня, 13:08
Фото: 1MI
Гуляния на Новый год
Стоит ли и дальше перекрывать улицу на праздники - определит опрос среди горожан. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Во время прямого эфира на НГС, она проанонсировала февральское голосование, которое решит судьбу улицы Ленина на следующий Новый год.

По мнению вице-мэра, это нововведение может стать праздничной традицией города, но только в том случае, если жители позитивно оценят грядущие новогодние гуляния.

Планы по превращению центральной улицы в пешеходную появились после того, как Новосибирск был объявлен Новогодней столицей России. Подготовка проекта стартовала еще в начале 2022 года.

По словам представителя власти, градоначальники подсмотрели идею по украшению центральной площади у Москвы.

Ранее сообщалось о недовольстве граждан идеей перекрытия центральной улицы города на Новый год.

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#Общество#Новый год#Анна Терешкова#Новосибирск#Политика
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