Новосибирцы сами решат: будет ли улица Ленина пешеходной в следующем году

Во время прямого эфира на НГС, она проанонсировала февральское голосование, которое решит судьбу улицы Ленина на следующий Новый год.



По мнению вице-мэра, это нововведение может стать праздничной традицией города, но только в том случае, если жители позитивно оценят грядущие новогодние гуляния.



Планы по превращению центральной улицы в пешеходную появились после того, как Новосибирск был объявлен Новогодней столицей России. Подготовка проекта стартовала еще в начале 2022 года.



По словам представителя власти, градоначальники подсмотрели идею по украшению центральной площади у Москвы.