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В Новосибирской области планируют создать первый в России агробиотехнопарк

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI
Поле пшеницы
Директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования России Вугар Багиров рассказал об этом проекте на открытии Новосибирского агропродовольственного форума.

Развитие подобной структуры продиктовано продовольственной безопасностью страны в условиях санкционного давления. Ориентировочная дата старта запланирована на 2023 год.

Создание агробиотехнопарка является частью проекта "Аграрная наука - шаг в будущее", причем развивать его планируется поступательно.

“Мы будем создавать условия для первых резидентов, якорных резидентов, и по мере наращивания количества предприятий, которые захотят войти в этот парк, будем добавлять инфраструктуру", - рассказал губернатор НСО Андрей Александрович Травников.

Место для будущего учреждения уже выбрано - поселок Краснообск. Ранее эту территорию занимал Научный городок Сибирского отделения ВАСХНИЛ, в прошлом Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина.

Также Вугар Багиров высказался о роли агробиотехнопарка в судьбе страны в целом.

"Драйвером нашей экономики является аграрный сектор. А в этом ключе наука, образование и работа совместная с реальным сектором экономики - это залог нашего успеха", - подытожил он.

Ранее НГУ объявил о постройке нового кампуса в Академгородке.

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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Агробиотехнопарк#Вугар Багиров#Новосибирский агропродовольственный форум
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