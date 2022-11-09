В Новосибирской области планируют создать первый в России агробиотехнопарк

Развитие подобной структуры продиктовано продовольственной безопасностью страны в условиях санкционного давления. Ориентировочная дата старта запланирована на 2023 год.



Создание агробиотехнопарка является частью проекта "Аграрная наука - шаг в будущее", причем развивать его планируется поступательно.



“Мы будем создавать условия для первых резидентов, якорных резидентов, и по мере наращивания количества предприятий, которые захотят войти в этот парк, будем добавлять инфраструктуру", - рассказал губернатор НСО Андрей Александрович Травников.



Место для будущего учреждения уже выбрано - поселок Краснообск. Ранее эту территорию занимал Научный городок Сибирского отделения ВАСХНИЛ, в прошлом Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина.



Также Вугар Багиров высказался о роли агробиотехнопарка в судьбе страны в целом.



"Драйвером нашей экономики является аграрный сектор. А в этом ключе наука, образование и работа совместная с реальным сектором экономики - это залог нашего успеха", - подытожил он.