В результате хороший урожай зерна не станет предпосылкой снижения цен на хлеб, так как стоимость зерна в хлебе не более 25%. Остальное – тарифы на перевозку, электроэнергию, производство и торговые накрутки - только растет. В итоге, аграрии, добившиеся рекордного урожая зерна в 2022 году, страдают от этого.