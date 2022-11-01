«На рынке зерна по результатам мониторинга наблюдается снижение цены реализации пшеницы, - сообщил Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Михайлович Лещенко.
«На этой неделе наблюдаем среднюю цену 9690 рублей за тонну на пшеницу 3 класса, снижение на 406 рублей за тонну. На пшеницу 4 класса - 9260 рублей за тонну – снижение на 319 рублей за тонну. На фуражную пшеницу цена не изменилась - 8107 рублей за тонну».
Цены и так были невыгодны аграриям, жалобы на низкие цены поступали от них уже с сентября. А учитывая, высокие железнодорожные тарифы на перевозку зерна, реализация пшеницы становится проблематичной.
В результате хороший урожай зерна не станет предпосылкой снижения цен на хлеб, так как стоимость зерна в хлебе не более 25%. Остальное – тарифы на перевозку, электроэнергию, производство и торговые накрутки - только растет. В итоге, аграрии, добившиеся рекордного урожая зерна в 2022 году, страдают от этого.
Ситуацию могут спасти возобновление субсидий на перевозку зерна и закупки государством зерна в интервенционный фонд. В связи со сложившейся ситуацией депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой закупить в области 5 млн тонн зерна.