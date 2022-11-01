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Цены на зерно в Новосибирской области упали до 9260 рублей за тонну - министр Лещенко

Сегодня, 04:49
В Новосибирской области в 2022 году собран рекордный урожай 3,4 млн тонн зерна.
Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Михайлович Лещенко в ходе оперативного совещания в Правительстве области 1 ноября 2022 года доложил о снижении цен на пшеницу. Тонна пшеницы 3 класса подешевела на 406 рублей, 4 класса - на 319 рублей.
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Урожай

«На рынке зерна по результатам мониторинга наблюдается снижение цены реализации пшеницы, - сообщил Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Михайлович Лещенко.

«На этой неделе наблюдаем среднюю цену 9690 рублей за тонну на пшеницу 3 класса, снижение на 406 рублей за тонну. На пшеницу 4 класса - 9260 рублей за тонну – снижение на 319 рублей за тонну. На фуражную пшеницу цена не изменилась - 8107 рублей за тонну».

Цены и так были невыгодны аграриям, жалобы на низкие цены поступали от них уже с сентября. А учитывая, высокие железнодорожные тарифы на перевозку зерна, реализация пшеницы становится проблематичной.

В Новосибирской области собрали рекордные 3,4 млн тонн зерна
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В результате хороший урожай зерна не станет предпосылкой снижения цен на хлеб, так как стоимость зерна в хлебе не более 25%. Остальное – тарифы на перевозку, электроэнергию, производство и торговые накрутки - только растет. В итоге, аграрии, добившиеся рекордного урожая зерна в 2022 году, страдают от этого.

Ситуацию могут спасти возобновление субсидий на перевозку зерна и закупки государством зерна в интервенционный фонд. В связи со сложившейся ситуацией депутаты Заксобрания Новосибирской области обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой закупить в области 5 млн тонн зерна.

#Ольга Храмушкина#Бизнес#Общество#Урожай#Новосибирская область#Цены#Зерно#Сельское хозяйство
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