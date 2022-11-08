Экс-гендиректор стадиона «Лужники» построит новый кампус НГУ

Журналисты NGS сообщают, что застройщик зарегистрирован в Москве в 2014 году. "Монотек Строй" возглавляет Тимур Абдурахманов, одним из соучредителей числится Марат Хафизов, который ранее занимал пост генерального директора «Большой спортивной арены "Лужники"» в городе Москве.



Общая стоимость контракта приближается к 2,5 млрд рублей. Компания должна будет построить на территории научного городка научную библиотеку, корпус с аудиториями и переходом. Помимо этого, подрядчик обязуется установить на объектах необходимое оборудование.