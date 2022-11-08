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Экс-гендиректор стадиона «Лужники» построит новый кампус НГУ

Сегодня, 15:02
Фото: nsu.ru/n/university/campus-construction
Строительство нового кампуса НГУ мирового уровня
ООО "Монотек Строй" получил тендер на строительство нового кампуса НГУ, конкурс на сайте "Госзакупки" опубликовала компания "Единый заказчик в сфере строительства".

Журналисты NGS сообщают, что застройщик зарегистрирован в Москве в 2014 году. "Монотек Строй" возглавляет Тимур Абдурахманов, одним из соучредителей числится Марат Хафизов, который ранее занимал пост генерального директора «Большой спортивной арены "Лужники"» в городе Москве.

Общая стоимость контракта приближается к 2,5 млрд рублей. Компания должна будет построить на территории научного городка научную библиотеку, корпус с аудиториями и переходом. Помимо этого, подрядчик обязуется установить на объектах необходимое оборудование.

Ранее сообщалось о судебном разбирательстве, связанном с новым корпусом НГУ.

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