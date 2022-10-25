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Как новосибирцы смотрели солнечное затмение 25 октября 2022 – 10 лучших фото

Сегодня, 14:30
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Жители Академгородка используют подручные средства для наблюдения за затмением
25 октября в 17.08 в Новосибирске произошло солнечное затмение – диск Луны перекрыл солнечный на 70%. Немногие новосибирцы бросили дела ради наблюдения за редчайшим явлением. Корреспонденты Атас.инфо наблюдали за наблюдающими на пляже Обского моря и у новосибирского Планетария.

«Смотреть на Солнце даже когда оно частично закрыто лунным диском без специальной защиты опасно для глаз», - предостерег собравшихся возле Большого планетария людей Олег Юрьевич Кашин, член совета астрономического общества.

Диск Луны изрядно закрыл Солнце
Фото: Скриншот трансляции Большого новосибирского планетария

К телескопу с увеличением в 115 раз выстроилась очередь. Люди пришли семьями. Мальчик, держа в руке защитное стекло, сказал маме: «Давай купим домой телескоп».

Телескоп для наблюдения за затмением
Фото: Ольга Храмушкина / Атас.инфо

Смотровые площадки были организованы на Башне Фуко, на площадке перед планетарием для всех желающих были предоставлены телескопы и стекла для безопасного наблюдения за движением диска Луны на фоне Солнца.

Наблюдать за затмением очень романтично
Фото: Ольга Храмушкина / Атас.инфо

«Ты видишь? Да, да, вижу! Смотри, уже почти на половину закрыто. Так оно же не круглое, оно же как месяц», - переговаривались новосибирцы.

Олег Кашин рассказал, что Новосибирску повезло во всей красе увидеть такое романтическое затмение – повезло и в плане погоды, и в плане возможностей оборудования, которое предоставил Планетарий для наблюдения.

Любопытные новосибирцы на площадке Большого Планетария 25 октября
Фото: Ольга Храмушка / Атас.инфо

Около двух сотен жителей Академгородка пришли полюбоваться на затмение на Центральный пляж. Холодный ветер нагонял на берег небольшие волны, что настраивало на романтический лад. Многие пришли с семьями.

Люди использовали для наблюдения за светилом и старые трехдюймовые дискеты, и компакт-диски, сотрудник Института ядерной физики рассказал, что он взял с работы плёнку от упаковки радиодеталей, чтобы наблюдать затмение через неё. Большинство не забыли захватить с собой термосы - вечером ощутимо похолодало.

Затмение на закате над Обским морем
Фото: Артем Шершнев / Атас.инфо

Не меньше, чем картину фантастического заката, люди обсуждали и погоду. «Словно кто-то проплатил», - заметил длинноволосый парень из группы студентов НГУ. Действительно, день затмения оказался единственным ясным в череде сумрачных и дождливых. Иначе наблюдать затмение просто не получилось бы.

Жители Академгородка изобрели разные технологии съемки затмения
Фото: Артем Шершнев / Атас.инфо

Такое солнечное затмение называется частичным и может происходить несколько раз в год, но уникальность сегодняшнего затмения в том, что его можно было увидеть без специального оборудования.

Следующее затмение Солнца будет нескоро
Фото: Артем Шершнев / Атас.инфо

В следующий раз полное затмение в России пройдет в 2026 году, но наблюдать его можно будет только на Таймыре. Еще одно интересное явление – кольцевое затмение ждет сибиряков в 2030 году 1 июня.

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#Общество#Наука#Новосибирск#Новосибирская область#Солнечное затмение#Астрономия#Академгородок#Артем Шершнев#Ольга Храмушкина
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