Люди использовали для наблюдения за светилом и старые трехдюймовые дискеты, и компакт-диски, сотрудник Института ядерной физики рассказал, что он взял с работы плёнку от упаковки радиодеталей, чтобы наблюдать затмение через неё. Большинство не забыли захватить с собой термосы - вечером ощутимо похолодало.