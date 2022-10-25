«Смотреть на Солнце даже когда оно частично закрыто лунным диском без специальной защиты опасно для глаз», - предостерег собравшихся возле Большого планетария людей Олег Юрьевич Кашин, член совета астрономического общества.
К телескопу с увеличением в 115 раз выстроилась очередь. Люди пришли семьями. Мальчик, держа в руке защитное стекло, сказал маме: «Давай купим домой телескоп».
Смотровые площадки были организованы на Башне Фуко, на площадке перед планетарием для всех желающих были предоставлены телескопы и стекла для безопасного наблюдения за движением диска Луны на фоне Солнца.
«Ты видишь? Да, да, вижу! Смотри, уже почти на половину закрыто. Так оно же не круглое, оно же как месяц», - переговаривались новосибирцы.
Олег Кашин рассказал, что Новосибирску повезло во всей красе увидеть такое романтическое затмение – повезло и в плане погоды, и в плане возможностей оборудования, которое предоставил Планетарий для наблюдения.
Около двух сотен жителей Академгородка пришли полюбоваться на затмение на Центральный пляж. Холодный ветер нагонял на берег небольшие волны, что настраивало на романтический лад. Многие пришли с семьями.
Люди использовали для наблюдения за светилом и старые трехдюймовые дискеты, и компакт-диски, сотрудник Института ядерной физики рассказал, что он взял с работы плёнку от упаковки радиодеталей, чтобы наблюдать затмение через неё. Большинство не забыли захватить с собой термосы - вечером ощутимо похолодало.
Не меньше, чем картину фантастического заката, люди обсуждали и погоду. «Словно кто-то проплатил», - заметил длинноволосый парень из группы студентов НГУ. Действительно, день затмения оказался единственным ясным в череде сумрачных и дождливых. Иначе наблюдать затмение просто не получилось бы.
Такое солнечное затмение называется частичным и может происходить несколько раз в год, но уникальность сегодняшнего затмения в том, что его можно было увидеть без специального оборудования.
В следующий раз полное затмение в России пройдет в 2026 году, но наблюдать его можно будет только на Таймыре. Еще одно интересное явление – кольцевое затмение ждет сибиряков в 2030 году 1 июня.