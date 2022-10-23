Городовичок побывал в космосе: символ Новосибирска взяла на борт МКС космонавт Кикина

Кикина взяла с собой на орбиту три игрушки Городовчика, связанные педагогами ДЮЦ «Планетарий». Женщине-космонавту Роскосмоса их передали задолго до полета.
Знаменитой сибирячке дали такое задание - сфотографироваться с фигурками, показать их миру. А потом вернуть на Землю.
Напомним, Анна Кикина из Новосибирска покоряет космос с 5 октября вместе с командой астронавтов из Японии и США. Они отправились на МКС для исследований на корабле Илона Маска в рамках проекта перекрестных полетов России-Америки.