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Городовичок побывал в космосе: символ Новосибирска взяла на борт МКС космонавт Кикина

Сегодня, 02:28
Фото: Большой новосибирский планетарий
Новосибирский космонавт Анна Кикина поделилась с МКС фото с символом города Городовичком. Снимки опубликовали на сайте Большого планетария.

Кикина взяла с собой на орбиту три игрушки Городовчика, связанные педагогами ДЮЦ «Планетарий». Женщине-космонавту Роскосмоса их передали задолго до полета.

Знаменитой сибирячке дали такое задание - сфотографироваться с фигурками, показать их миру. А потом вернуть на Землю.

Напомним, Анна Кикина из Новосибирска покоряет космос с 5 октября вместе с командой астронавтов из Японии и США. Они отправились на МКС для исследований на корабле Илона Маска в рамках проекта перекрестных полетов России-Америки.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Космос#Космонавт
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