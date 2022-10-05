Напомним, что Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске и окончила здесь школу, а потом институт, где училась на инженера-гидротехника. После этого она работала на Алтае программным директором и ведущей эфира на радио, а также всегда занималась спортом. В 2012 году она прошла отбор в отряд космонавтов России. Теперь целеустремленная Анна является единственной женщиной-космонавтом в российской команде.