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Космический корабль Crew Dragon с Анной Кикиной на борту улетел в космос

Сегодня, 16:23
Фото: SpaceX
Экипаж американского космического корабля Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной на борту взлетел на пути к Международной космической станции (МКС).

Запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX состоялся в 19:01 по московскому времени из космического центра имени Кеннеди во Флориде, США. Помимо Анны Кикиной из Новосибирска на борту находятся японец из JAXA Коити Ваката, а также астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн.

«Спасибо всем агентам с Роскосмоса, NASA и SpaceX за предоставленную возможность. Мы рады всем экипажем за то, что мы сейчас делаем. Спасибо всем людям за то, что вы сейчас с нами», - сказала Анна Кикина спустя несколько минут полета в открытом космосе в прямом эфире с компанией Илона Маска. 

Фото: SpaceX

Стыковка с модулем Harmony американского сегмента МКС произойдет спустя сутки в 23:57 по московскому времени. После этого экипаж пробудет на станции около 180 дней.

Напомним, что Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске и окончила здесь школу, а потом институт, где училась на инженера-гидротехника. После этого она работала на Алтае программным директором и ведущей эфира на радио, а также всегда занималась спортом. В 2012 году она прошла отбор в отряд космонавтов России. Теперь целеустремленная Анна является единственной женщиной-космонавтом в российской команде.

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