Космонавт Кикина из Новосибирска обратилась к родному городу перед вылетом на МКС

Женщина-космонавт заявила, что столицу Сибири многое связывает с космосом, ведь здесь жил и работал теоретик космонавтики Юрий Кондратюк.
На мой взгляд, Новосибирск может стать отличной стартовой площадкой для воплощения любой мечты. У каждого из нас свой путь, на котором очень важно верить в то, что мы делаем, и в себя. Открывайте двери, осваивайте горизонты и высоты, — подчеркнула Анна Кикина.
Она отметила, что новосибирские инженеры делали электронику для фотосъемки Венеры, а также тут проходили испытания фрагментов орбитального корабля «Буран» и моделировались космические процессы.
Напомним, что Кикина стартует на корабле Crew Dragon из космического центра им. Кеннеди во Флориде уже в 19:00 по московскому времени, 5 октября – она посетит МКС.