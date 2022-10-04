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Космонавт Кикина из Новосибирска обратилась к родному городу перед вылетом на МКС

Сегодня, 07:55
Фото: Анатолий Локоть / Телеграм
Уроженка Новосибирска Анна Кикина перед вылетом на МКС на корабле Crew Dragon от Илона Маска обратилась к жителям своего родного города при помощи видеообращения.

Женщина-космонавт заявила, что столицу Сибири многое связывает с космосом, ведь здесь жил и работал теоретик космонавтики Юрий Кондратюк. 

На мой взгляд, Новосибирск может стать отличной стартовой площадкой для воплощения любой мечты. У каждого из нас свой путь, на котором очень важно верить в то, что мы делаем, и в себя. Открывайте двери, осваивайте горизонты и высоты, — подчеркнула Анна Кикина.

Она отметила, что новосибирские инженеры делали электронику для фотосъемки Венеры, а также тут проходили испытания фрагментов орбитального корабля «Буран» и моделировались космические процессы. 

Напомним, что Кикина стартует на корабле Crew Dragon из космического центра им. Кеннеди во Флориде уже в 19:00 по московскому времени, 5 октября – она посетит МКС. 

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