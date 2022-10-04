Легендарный миллиардер Илон Маск высказался по поводу перспективы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Бизнесмен считает, что к миру страны могут прийти только выполнив четыре условия: повторные референдумы под наблюдением ООН, закрепление статуса Крыма как субъекта России, обеспечение водоснабжения полуострова и закрепления за Украиной нейтрального положения.