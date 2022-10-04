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Рогозин: Илон Маск высказался о Крыме под влиянием русской космонавтки Анны Кикиной

Сегодня, 06:30
Фото: коллаж atas.info / kremlin.ru, nso.ru и официальная страница "Роскосмоса" "ВКонтакте"
"Вот что русская женщина сделала с американцем", - написал Дмитрий Рогозин об Илоне Маске
Илон Маск предложил свой план урегулирования украинского конфликта. Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин связал инициативу американского миллиардера с сибирячкой Анной Кикиной, которая летит в космос на корабле Маска.

Легендарный миллиардер Илон Маск высказался по поводу перспективы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Бизнесмен считает, что к миру страны могут прийти только выполнив четыре условия: повторные референдумы под наблюдением ООН, закрепление статуса Крыма как субъекта России, обеспечение водоснабжения полуострова и закрепления за Украиной нейтрального положения.

Отметим, что громкое заявление миллиардера относительно статуса Крыма возмутило американскую общественность и даже акции его компании Tesla упали на 8%.

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина полетит в космос 5 октября
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Предложения Маска прокомментировал экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он заявил, что Маск готов признать Крым российским потому что на его корабле Crew Dragon полетит в космос Анна Кикина – девушка из Новосибирска.   

«Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — высказался экс-глава корпорации в личном Telegram-канале.

Интересно, что космический корабль Crew Dragon – это первый коммерческий пилотируемый аппарат, предназначенный для доставки экипажей и грузов на МКС. Его разработала компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Crew Dragon представляет собой корабль-капсулу и является улучшенной версией грузового корабля Dragon.

Женщина-космонавт из Новосибирска полетит на МКС в корабле Илона Маска
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Напомним, космонавт из Новосибирска Анна Кикина полетит в космос 5 октября 2022 года. Экипаж Crew-5 провел генеральную репетицию полета на МКС в США, сообщал SpaceX. Помимо сибирячки, в экипаж корабля вошли астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката. Анна Кикина станет первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX.

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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина полетит в космос 5 октября
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