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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина полетит в космос 5 октября

Сегодня, 02:31
Фото: SpaceX
Полет в космос состоится 5 октября 2022 года. Экипаж Crew-5 провел генеральную репетицию полета на МКС в космическом центре им. Кеннеди в США, сообщает SpaceX.
«Crew-5, SpaceX и NASA завершили репетицию всех операций, которые будут происходить в день запуска», – рассказали в SpaceX.

В настоящий момент все четверо членов экипажа полностью подготовлены к полету. Помимо уроженки Новосибирска Анны Кикиной, в экипаж корабля вошли астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.

Стоит напомнить, что сибирячка стала первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX. Анна Кикина 1 октября прибыла в Космический центр NASA. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#Россия#2022#Космос
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