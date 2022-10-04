«Crew-5, SpaceX и NASA завершили репетицию всех операций, которые будут происходить в день запуска», – рассказали в SpaceX.
В настоящий момент все четверо членов экипажа полностью подготовлены к полету. Помимо уроженки Новосибирска Анны Кикиной, в экипаж корабля вошли астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и астронавт JAXA Коити Ваката.
Стоит напомнить, что сибирячка стала первой российской женщиной-космонавтом, которая полетит на корабле компании SpaceX. Анна Кикина 1 октября прибыла в Космический центр NASA.