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Улица в честь космонавта Анны Кикиной может появиться в Новосибирске

Сегодня, 07:51
Фото: Роскосмос

Мэр Новосибирска Локоть готов увековечить память о полете космонавта Анны Кикиной

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на «Часе с прессой» предложил всем горожанам подумать, как можно увековечить память космонавта Анны Кикиной и память о ее полете. Одно из предложений – назвать в ее честь улицу.
Полет Анны Кикиной в космос в составе международного экипажа – это событие не только для Роскосмоса и мировой науки, но и для нас тоже. Потому что это первый космонавт из Новосибирска, - рассказал Локоть.

Градоначальник уточнил, что нужно сначала дождаться возвращения Кикиной из космоса, а затем подумать, как можно увековечить её достижение в истории города.

Безусловно, она заслуживает того, чтобы увековечить её память. Как это должно выразиться и в каких формах – нужно посоветоваться со всем Новосибирском, - отметил мэр города. 

Напомним, что Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске и окончила здесь школу, а потом институт, где училась на инженера-гидротехника. После этого она работала на Алтае программным директором и ведущей эфира на радио. В 2012 году она прошла отбор в отряд космонавтов России. Теперь целеустремленная Анна является единственной женщиной-космонавтом в российской команде, а главное её достижение – это отправка в космос 5 октября на корабле Crew Dragon от компании SpaceX (Основатель: Илон Маск) на полгода, где она будет проводить научные работы.

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