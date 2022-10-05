«Спасибо всем агентам с Роскосмоса, NASA и SpaceX за предоставленную возможность. Мы рады всем экипажем за то, что мы сейчас делаем. Спасибо всем людям за то, что вы сейчас с нами», - сказала Анна Кикина спустя несколько минут полета в открытом космосе в прямом эфире прямо с корабля.
Стоит отметить, что взлет экипаж пережил вполне благоприятно - все себя хорошо чувствовали уже спустя 4 минуты после взлете. По салону у них летает плюшевый мишка, а сами космонавты наслаждаются впечатляющим видом в маленькое окно.
Напомним, что Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске и окончила здесь школу, а потом институт, где училась на инженера-гидротехника. После этого она работала на Алтае программным директором и ведущей эфира на радио, а также всегда занималась спортом. В 2012 году она прошла отбор в отряд космонавтов России. Теперь целеустремленная Анна является единственной женщиной-космонавтом в российской команде.