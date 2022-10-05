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Российская космонавтка Анна Кикина поделилась эмоциями после выхода на орбиту земли

Сегодня, 16:39
Фото: SpaceX
Анна Кикина слева - она наблюдает за экранами, которые показывают местоположение космического корабля.
Американский космический корабль Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной вышел на орбиту земли и дал сказать свое слово всему экипажу в прямом эфире на весь мир.

«Спасибо всем агентам с Роскосмоса, NASA и SpaceX за предоставленную возможность. Мы рады всем экипажем за то, что мы сейчас делаем. Спасибо всем людям за то, что вы сейчас с нами», - сказала Анна Кикина спустя несколько минут полета в открытом космосе в прямом эфире прямо с корабля. 

Стоит отметить, что взлет экипаж пережил вполне благоприятно - все себя хорошо чувствовали уже спустя 4 минуты после взлете. По салону у них летает плюшевый мишка, а сами космонавты наслаждаются впечатляющим видом в маленькое окно. 

Напомним, что Анна Кикина родилась в 1984 году в Новосибирске и окончила здесь школу, а потом институт, где училась на инженера-гидротехника. После этого она работала на Алтае программным директором и ведущей эфира на радио, а также всегда занималась спортом. В 2012 году она прошла отбор в отряд космонавтов России. Теперь целеустремленная Анна является единственной женщиной-космонавтом в российской команде.

Ракета-носитель.
Фото: SpaceX
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