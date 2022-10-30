Рабочие при помощи отбойных молотков, небольших фронтальных погрузчиков и мини-экскаваторов разбирают 10-этажное недостроенное здание на улице Обской, в районе Михайловской набережной. Стройку начинала компания "Сибирская ярмарка" более 10 лет назад, но возведение нового выставочного комплекса замерло на стадии возведения железобетонного каркаса. Позже компания была признана банкротом.
В сентябре 2022 года в ходе торгов недострой за 208 млн рублей приобрел известный новосибирский девелопер Тимур Саттаров. Как сообщалось, проектная документация на здание к тому моменту была утеряна. О дальнейших планах бизнесмена пока ничего не известно.
Компания, принадлежащая Саттарову, летом текущего года снесла недостроенное здание ДК "Сибсельмаш" на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска. На этом месте будет построен гостинично-торговый комплекс.