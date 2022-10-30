В сентябре 2022 года в ходе торгов недострой за 208 млн рублей приобрел известный новосибирский девелопер Тимур Саттаров. Как сообщалось, проектная документация на здание к тому моменту была утеряна. О дальнейших планах бизнесмена пока ничего не известно.