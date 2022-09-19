atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Павильоны у метро на площади Маркса в Новосибирске безжалостно сносят

Сегодня, 05:28
Фото: nsknews.info

На площади Маркса в Новосибирске демонтируют павильоны над входом в метро

Возле метро на площади Маркса в Новосибирске демонтируют надстройки в рамках реконструкции. Павильоны убирают над входами в подземный переход, ведущий от остановки «Башня» к метрополитену.

Из павильонов торговцы съехали накануне. Сейчас конструкции продолжают убирать. Из-за их сноса, входы в подземку на «Башне» будут поочерёдно закрывать. В метрополитене принесли извинения за доставленные неудобства.

Добавим, что на площади Карла Маркса проводится масштабная реконструкция. Там избавляются от нестационарных павильонов, киосков, ларьков. Весь ремонт проспекта оценивают в 260 млн рублей. Работы завершат к 30 сентября.

Напомним, что на площади Калинина снесли стелу героям ВОВ.  На месте памятника построят гостиницу, что очень возмутило новосибирцев, которые в итоге обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
Подпишитесь
Срочно. 300 человек эвакуировали из-за утечки аммиака на хладокомбинате в Новосибирске
Сегодня, 12:34
Эксперты назвали зарплаты программистов и предсказали кризис IT-компаний
Вчера, 19:02
Губернатор НСО раскритиковал глав районов за свинарник у строительных объектов
Сегодня, 11:56
Чудовище озера Чаны под Новосибирском: доисторический ящер или современный мутант?
16 сентября, 14:25
Девушка осталась без ресниц после салона красоты в Новосибирске
Вчера, 14:47
Как молоко: густой туман накрыл Новосибирск утром 19 сентября
Сегодня, 08:44