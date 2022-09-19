Павильоны у метро на площади Маркса в Новосибирске безжалостно сносят

Из павильонов торговцы съехали накануне. Сейчас конструкции продолжают убирать. Из-за их сноса, входы в подземку на «Башне» будут поочерёдно закрывать. В метрополитене принесли извинения за доставленные неудобства.
Добавим, что на площади Карла Маркса проводится масштабная реконструкция. Там избавляются от нестационарных павильонов, киосков, ларьков. Весь ремонт проспекта оценивают в 260 млн рублей. Работы завершат к 30 сентября.
Напомним, что на площади Калинина снесли стелу героям ВОВ. На месте памятника построят гостиницу, что очень возмутило новосибирцев, которые в итоге обратились к главе СК РФ Александру Бастрыкину.