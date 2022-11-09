В Новосибирске начался агропродовольственный форум

Агропродовольственный форум-2022 стартовал в Новосибирске. На него съехались аграрии со всех районов области. На выставке представлена лучшая сельскохозяйственная продукция. Как это было – смотрите в фоторепортаже Atas.info.