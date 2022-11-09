Форум проходит в Экспоцентре с 9 по 11 ноября. Там представлена агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Мультяшными героями выставки стали фантастические куклы.
На мероприятии была представлена самая современная техника для сельско-хозяйственной отрасли.
Можно полюбоваться и попробовать аппетитные копчености, колбасы, караваи, торты и многое другое.
Кстати, раньше выставка называлась «Дни урожая Новосибирской области».
Выпечка стоит на прилавках как настоящий экспонат - со своей историей.
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