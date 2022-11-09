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Агропродовольственный форум в Новосибирске – лучшие фото с выставки

Сегодня, 09:58
Фото: atas.info
Десятки видов колбас и выпечки представлены новосибирцам

В Новосибирске начался агропродовольственный форум

Агропродовольственный форум-2022 стартовал в Новосибирске. На него съехались аграрии со всех районов области. На выставке представлена лучшая сельскохозяйственная продукция. Как это было – смотрите в фоторепортаже Atas.info.

Форум проходит в Экспоцентре с 9 по 11 ноября. Там представлена агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя». Мультяшными героями выставки стали фантастические куклы.

Любимчики публики Любимчики публики
Любимчики публики
Фото: atas.info

На мероприятии была представлена самая современная техника для сельско-хозяйственной отрасли. 

Современная техника на выставке Современная техника на выставке
Современная техника на выставке
Фото: atas.info

Можно полюбоваться и попробовать аппетитные копчености, колбасы, караваи, торты и многое другое.

Эти площадки собирали больше всего народу - еще бы, даже на фото все выглядит вкусно Эти площадки собирали больше всего народу - еще бы, даже на фото все выглядит вкусно
Эти площадки собирали больше всего народу - еще бы, даже на фото все выглядит вкусно
Фото: atas.info

Кстати, раньше выставка называлась «Дни урожая Новосибирской области». 

Золотая пшеница Золотая пшеница
Золотая пшеница
Фото: atas.info

Выпечка стоит на прилавках как настоящий экспонат - со своей историей. 

Таким караваем можно и похвастатьсяТаким караваем можно и похвастаться
Таким караваем можно и похвастаться
Фото: atas.info

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#2022
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