Новосибирский художественный музей представляет большую выставку полотен Зураба Церетели. В экспозиции будет представлено 60 картин из цикла "Горожане". Он посвящен жителям грузинской столицы, где Церетели провел детство и юность. Кроме того, посетители увидят шесть бронзовых скульптур из этой же серии.
Новосибирский музей анонсировал выставку словами искусствоведа Татьяны Кочемасовой, которая определяет стиль работ Церетели, как "магический реализм".
"Выставка такого выдающегося художника - яркое и важное событие нового выставочного сезона нашего музея. Рассматривая произведения Заруба Константиновича, еще раз убеждаешься, что главная его тема – это сама жизнь в ее сиюминутных зарисовках и монументальных полотнах вечности, в ее камерности и грандиозном масштабе", - прокомментировала директор Художественного музея Екатерина Болдырева.
Открытие выставки намечено на 18.00 2 ноября, экспозиция будет работать до 18 декабря.
Первая персональная выставка Зураба Церетели прошла в Новосибирском художественном музее в 2012 году. Тогда под его работы отвели два этажа, на открытие приезжал сам живописец и дал мастер-класс новосибирским художникам и студентам.
Еще раз имя Церетели громко прозвучало в Новосибирске в 2018 году. Тогда он обратился с письмом на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с просьбой сохранить мозаичные панно на фасаде ДК "Строитель" (ныне концертный зал "Евразия").