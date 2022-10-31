atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Картины Зураба Церетели покажут новосибирцам в Художественном музее в ноябре-2022

Сегодня, 06:40
Фото: nsartmuseum.ru
Это не первая персональная выставка Церетели в Новосибирске
Выставка художественных работ неоднозначного мастера носит название "Живопись монументалиста" и посвящена жителям Тбилиси, где родился Церетели

Новосибирский художественный музей представляет большую выставку полотен Зураба Церетели. В экспозиции будет представлено 60 картин из цикла "Горожане". Он посвящен жителям грузинской столицы, где Церетели провел детство и юность. Кроме того, посетители увидят шесть бронзовых скульптур из этой же серии.

Новосибирский музей анонсировал выставку словами искусствоведа Татьяны Кочемасовой, которая определяет стиль работ Церетели, как "магический реализм".

"Выставка такого выдающегося художника - яркое и важное событие нового выставочного сезона нашего музея. Рассматривая произведения Заруба Константиновича, еще раз убеждаешься, что главная его тема – это сама жизнь в ее сиюминутных зарисовках и монументальных полотнах вечности, в ее камерности и грандиозном масштабе", - прокомментировала директор Художественного музея Екатерина Болдырева.

Открытие выставки намечено на 18.00 2 ноября, экспозиция будет работать до 18 декабря.

Первая персональная выставка Зураба Церетели прошла в Новосибирском художественном музее в 2012 году. Тогда под его работы отвели два этажа, на открытие приезжал сам живописец и дал мастер-класс новосибирским художникам и студентам.

Еще раз имя Церетели громко прозвучало в Новосибирске в 2018 году. Тогда он обратился с письмом на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с просьбой сохранить мозаичные панно на фасаде ДК "Строитель" (ныне концертный зал "Евразия").

 

Читайте также:
Новосибирские чиновники выступили в поддержку скандальной выставки "Сибирь.НЮ"Смотрели даже пенсионеры: в Новосибирске из-за порно-выставки завели уголовное делоЖители Чистоозёрного заявили, что и до санкций бойкотировали международные выставки
#Искусство#Новосибирск#Выставка#Церетели#2022#Музей
Подпишитесь
Депутат Мамонтов переехал ребенка в Новосибирской области – тот в реанимации
Сегодня, 08:48
Как не платить зимой за вывоз мусора с дачи в Новосибирской области - инструкция
Сегодня, 09:45
Гигантский особняк с парком выставили на продажу под Новосибирском за 170 млн
Вчера, 18:38
Трое мобилизованных новосибирцев пропали, возвращаясь из самоволки
Вчера, 11:27
Повестки по WhatsApp рассылают жителям Новосибирска
Вчера, 10:12
Прокуратура купит две квартиры для сотрудников в Новосибирской области
Сегодня, 08:19