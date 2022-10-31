Еще раз имя Церетели громко прозвучало в Новосибирске в 2018 году. Тогда он обратился с письмом на имя губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с просьбой сохранить мозаичные панно на фасаде ДК "Строитель" (ныне концертный зал "Евразия").