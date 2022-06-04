Новосибирские чиновники выступили в поддержку скандальной выставки "Сибирь.НЮ"

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков заявил, что не видит криминала в проведении эротической выставки "Сибирь.НЮ". Выставки изображений "обнажёнки" имеют право на существование, но должны проводится в соответствующих учреждениях и иметь обязательную маркировку 18+, подчеркнул чиновник в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
В свою очередь, начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева сообщила, что сейчас выставочном центре "ЦК19" с успехом проходит выставка работ мастера эротического жанра, новосибирского фотографа Константина Ощепкова. Соловьева уверена, что так называемые православные активисты сами не ходят на такие выставки, а формируют о них искаженное представление с чужих слов.
Эротическая выставка "Сибирь.НЮ", возмутившая общественников, которые написали заявление в полицию, проходила в Новосибирске несколько лет назад. После долгого обдумывания, в апреле 2022-го, было принято решение о возбуждении дела за незаконное изготовление порнографических материалов.