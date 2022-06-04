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Новосибирские чиновники выступили в поддержку скандальной выставки "Сибирь.НЮ"

4 июня 09:37
Фото: Артем Шершнев
Представители регионального Минкульта и комитета по культуре мэрии Новосибирска считают, что выставка эротических фотографий "Сибирь.НЮ" проходила в рамках закона. Ранее по жалобе православных активистов полиция возбудила уголовное дело

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков заявил, что не видит криминала в проведении эротической выставки "Сибирь.НЮ". Выставки изображений "обнажёнки" имеют право на существование, но должны проводится в соответствующих учреждениях и иметь обязательную маркировку 18+, подчеркнул чиновник в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

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В свою очередь, начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева сообщила, что сейчас выставочном центре "ЦК19" с успехом проходит выставка работ мастера эротического жанра, новосибирского фотографа Константина Ощепкова. Соловьева уверена, что так называемые православные активисты сами не ходят на такие выставки, а формируют о них искаженное представление с чужих слов.

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Эротическая выставка "Сибирь.НЮ", возмутившая общественников, которые написали заявление в полицию, проходила в Новосибирске несколько лет назад. После долгого обдумывания, в апреле 2022-го, было принято решение о возбуждении дела за незаконное изготовление порнографических материалов.

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