Новосибирские чиновники выступили в поддержку скандальной выставки "Сибирь.НЮ"

В свою очередь, начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева сообщила, что сейчас выставочном центре "ЦК19" с успехом проходит выставка работ мастера эротического жанра, новосибирского фотографа Константина Ощепкова. Соловьева уверена, что так называемые православные активисты сами не ходят на такие выставки, а формируют о них искаженное представление с чужих слов.