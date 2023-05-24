Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала дочерей-выпускниц элитной гимназии

Отметим, гимназия №1 является суперэлитным образовательным учреждением Новосибирска, в котором в основном обучаются дети чиновников, депутатов и крупных бизнесменов. По результатам ЕГЭ-2022 года Atas.info узнал, что из гимназии №1 выпускаются 31.58% отличников – то есть тех, кто сдал экзамены на высокие баллы от 250 до 300.