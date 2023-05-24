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Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала дочерей-выпускниц элитной гимназии

24 мая 2023, 08:17
Фото: Telegram-канал Анны Терешковой
Дочери Терешковой отмечают последний звонок
Дочери-двойняшки вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой окончили элитную гимназию №1. Фотографиями с последнего звонка чиновница поделилась в своем Telegram-канале.

У Терешковой пятеро детей. Для младших из них Елизаветы и Екатерины в среду, 24 мая, прозвенел последний звонок в школе.

Девочки окончили 11 классов самой престижной гимназии №1 (бывшая школа №42) на Красном проспекте. Там же когда-то училась их мама - заммэра города и их старшие братья и сестра.

«Поздравляю всех с последним звонком! Я тоже в этом году выпуская своих последних детей в большое плаванье! Поплакала в своей родной школе, которая воспитала меня, моих старших детей, среднюю и теперь младшие!», - написала Терешкова в соцсети.

Судя по фото, на этот значимый для семьи праздник самая стильная чиновница Новосибирска нарядилась в элегантный костюм теплых, пастельных оттенков. И дочери, вслед за мамой, выбрали похожую цветовую гамму, только выбрали для последней школьной линейки не брюки с пиджаком, а легкие платья.

«Красавицы»; «Красотки, повезло вам, в добрый путь»; «Поздравляем»; - засыпают поздравлениями и комплементами Терешкову и дочерей под постом в соцсетях новосибирцы.

Отметим, гимназия №1 является суперэлитным образовательным учреждением Новосибирска, в котором в основном обучаются дети чиновников, депутатов и крупных бизнесменов. По результатам ЕГЭ-2022 года Atas.info узнал, что из гимназии №1 выпускаются 31.58% отличников – то есть тех, кто сдал экзамены на высокие баллы от 250 до 300.

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Даже ее директор Виктор Косьяненко в месяц зарабатывает порядка 146 тысяч рублей. Он также преподает там немецкий язык.

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Судя по декларации за 2021 года, доход заместителя мэра Новосибирска Анны Терешковой составил 2 млн. 455 тысяч рублей. В ее собственности есть несколько квартир, домов, земельных участков и даже прогулочное судно «Лазурный».

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