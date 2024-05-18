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Последний звонок

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Май
Стали известны даты выпускных у школьников в Новосибирской области
В Новосибирской области вот-вот у многих пройдет последний звонок: впереди экзамены и выпускные, даты которых сообщили в Минобре.
18 мая, 06:57
Май 2023
В Новосибирске выпускники перепели «Короля и Шута» на последнем звонке
Выпускники перепели знаменитую песню легендарной группы «Король и Шут» на последнем звонке в Новосибирске. Это событие произошло 25 мая на Михайловской набережной.
26 мая 2023, 04:06
«Не пускать!»: выпускнице Пушкинского лицея запретили последний звонок из-за ковида
25 мая 2023, 07:08
Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала дочерей-выпускниц элитной гимназии
Дочери-двойняшки вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой окончили элитную гимназию №1. Фотографиями с последнего звонка чиновница поделилась в своем Telegram-канале.
24 мая 2023, 08:17

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