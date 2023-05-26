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В Новосибирске выпускники перепели «Короля и Шута» на последнем звонке

26 мая 2023, 04:06
Фото: 1MI
Школьники перепели "КиШ" на последнем звонке в Новосибирске
Выпускники перепели знаменитую песню легендарной группы «Король и Шут» на последнем звонке в Новосибирске. Это событие произошло 25 мая на Михайловской набережной.

Школьники изменили текст песни «Ели мясо мужики». Они пели о том, как волнуются перед ЕГЭ.

Кавер на песню «КиШа» получился довольно забавным и ироничным. Дети рассказывали в строчках, как просыпали уроки и их ругали учителя, а теперь им придется «потеть» на экзаменах.

Выступление школьников снимали на видео родители. Кадры потом разлетелись по Сети.

Напомним, 25 мая последний звонок прозвучал для двух дочерей вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой. Девочки окончили элитную гимназию №1.

Вице-мэр Новосибирска Терешкова показала дочерей-выпускниц элитной гимназии
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#Алина Шефер#Песня#Последний звонок#Школа#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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