В Новосибирске выпускники перепели «Короля и Шута» на последнем звонке

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Школьники изменили текст песни «Ели мясо мужики». Они пели о том, как волнуются перед ЕГЭ.
Кавер на песню «КиШа» получился довольно забавным и ироничным. Дети рассказывали в строчках, как просыпали уроки и их ругали учителя, а теперь им придется «потеть» на экзаменах.
Выступление школьников снимали на видео родители. Кадры потом разлетелись по Сети.
Напомним, 25 мая последний звонок прозвучал для двух дочерей вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой. Девочки окончили элитную гимназию №1.