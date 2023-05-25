«Не пускать!»: выпускнице Пушкинского лицея запретили последний звонок из-за ковида

Как сообщает «НГС Новосибирск», одиннадцатиклассница Лиза подхватила коронавирус три года назад от одноклассника, который умудрился заразить весь класс и отправить его на карантин. Тогда девочка училась в девятом классе, но до сих пор не может доказать, что не опасна для окружающих.