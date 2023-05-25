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«Не пускать!»: выпускнице Пушкинского лицея запретили последний звонок из-за ковида

25 мая 2023, 07:08
Фото: 1MI
Школьницу не пустили на последний звонок

В Новосибирске выпускницу не пустили на Последний звонок из-за ковида

Выпускнице Пушкинского лицея не разрешили приходить на торжественную линейку в честь последнего звонка из-за перенесенного ранее коронавируса. Руководство сочло, что девушка слишком опасна для окружающих.

Как сообщает «НГС Новосибирск», одиннадцатиклассница Лиза подхватила коронавирус  три года назад от одноклассника, который умудрился заразить весь класс и отправить его на карантин. Тогда девочка училась в девятом классе, но до сих пор не может доказать, что не опасна для окружающих.

В августе прошлого года Лиза получила справку от областной туберкулезной больницы, где было указано о допуске к учебе по медицинским показаниям. Однако завуч запретила школьнице приходить на линейку. Последний учебный год девочка была вынуждена находиться на домашнем обучении и сдавать экзамены в индивидуальном порядке.

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В самом лицее информацию подтвердили частично, отметив отсутствие справки о допуске к занятиям. Также стало известно, что учебному заведению вчинили судебный иск, однако процесс приостановлен до уточнения диагноза.  Кроме того, индивидуальное обучение и сдача экзаменов были рекомендованы врачом-фтизиатром.

Недавно «НГС Новосибирск» сообщили, что одиннадцатикласснице разрешили прийти на последний звонок. Будет ли она участвовать в праздничном мероприятии наравне со всеми школьниками, неизвестно.

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#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Школьница#Последний звонок
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