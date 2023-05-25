«Не пускать!»: выпускнице Пушкинского лицея запретили последний звонок из-за ковида

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Как сообщает «НГС Новосибирск», одиннадцатиклассница Лиза подхватила коронавирус три года назад от одноклассника, который умудрился заразить весь класс и отправить его на карантин. Тогда девочка училась в девятом классе, но до сих пор не может доказать, что не опасна для окружающих.
В августе прошлого года Лиза получила справку от областной туберкулезной больницы, где было указано о допуске к учебе по медицинским показаниям. Однако завуч запретила школьнице приходить на линейку. Последний учебный год девочка была вынуждена находиться на домашнем обучении и сдавать экзамены в индивидуальном порядке.
В самом лицее информацию подтвердили частично, отметив отсутствие справки о допуске к занятиям. Также стало известно, что учебному заведению вчинили судебный иск, однако процесс приостановлен до уточнения диагноза. Кроме того, индивидуальное обучение и сдача экзаменов были рекомендованы врачом-фтизиатром.
Недавно «НГС Новосибирск» сообщили, что одиннадцатикласснице разрешили прийти на последний звонок. Будет ли она участвовать в праздничном мероприятии наравне со всеми школьниками, неизвестно.