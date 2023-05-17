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Published Сегодня, 10:22

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Стало известно, какой будет погода в дни последних звонков в Новосибирске

17 мая 2023, 10:22
Фото: Анастасия Федосеенко / 1MI
На следующей неделе в новосибирских школах начнутся последние звонки.
В Новосибирске последние звонки пройдут в этом году 23, 24, 25 и 26 мая, в эти же дни пройдут мероприятия, посвященной окончанию учебного года.

Теплая погода +20+21°С, которая придет в Новосибирск 19 мая уже к 23 мая сменится более прохладной погодой. Как раз в эти дни в новосибирских школах пройдут последние звонки.

С 23 по 26 мая погода в Новосибирске будет +15-18°С. Но ощущаться будет на 3-4°С холоднее, так как все эти дни будет дуть северный ветер со скоростью 3-5 м/с. В городе с 23 по 26 мая будет преимущественно облачно с прояснением, без осадков.

Заморозки и дожди: опубликован прогноз погоды на 17 и 18 мая в Новосибирской области
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Сегодня ночью в Новосибирской области ожидаются дожди, местами возможны заморозки.

#Ольга Храмушкина#Школа#Погода#Погода на неделю#Новосибирск#Новосибирская область
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