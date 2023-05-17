Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Теплая погода +20+21°С, которая придет в Новосибирск 19 мая уже к 23 мая сменится более прохладной погодой. Как раз в эти дни в новосибирских школах пройдут последние звонки.
С 23 по 26 мая погода в Новосибирске будет +15-18°С. Но ощущаться будет на 3-4°С холоднее, так как все эти дни будет дуть северный ветер со скоростью 3-5 м/с. В городе с 23 по 26 мая будет преимущественно облачно с прояснением, без осадков.
Сегодня ночью в Новосибирской области ожидаются дожди, местами возможны заморозки.