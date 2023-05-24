Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Об опасности выпущенных в небо воздушных шаров рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер:
"Шарики разлагаются невероятно долго, загрязняют почву. Многие ошибочно считают, что латекс, из которого они сделаны, безвреден, но это совсем не так. Кроме того, такой мусор начинает встраиваться в пищевые цепочки."
Животные, которые по ошибке принимают шарики за пищу, болеют и умирают. Птицы могут застрять на дереве, запутавшись в ленточках и остатках шаров. Латекс является легковоспламеняющимся материалом, и в случае возгорания, увеличивает вероятность лесных пожаров. Шары, повисшие на проводах тоже несут опасность.
В качестве альтернативы отпусканию шариков в небо, минприроды предлагает посадить деревья, устроить шоу мыльных пузырей, танцевальные и музыкальные флешмобы. По закону массовый запуск шаров не запрещен, поэтому минприроды подробно объясняет, чем опасно такое мероприятие, тем более, что отказ от шаров развивает экологическое мышление.
Пока школьники спешат на последние звонки и готовятся к экзаменам и выпускным, ВУЗы объявляют количество бюджетных и платных мест на разные факультеты и специальности.