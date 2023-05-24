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Откажитесь от воздушных шаров на выпускные: минприроды предлагает альтернативы

24 мая 2023, 03:30
Фото: 1MI
Гелиевые воздушные шары часто используют на выпускных.
Министерство экологии и природных ресурсов Новосибирской области выпустило обращение к выпускникам школ, в котором говорит об опасности запуска воздушных шаров.

Об опасности выпущенных в небо воздушных шаров рассказал и.о. министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер:

"Шарики разлагаются невероятно долго, загрязняют почву. Многие ошибочно считают, что латекс, из которого они сделаны, безвреден, но это совсем не так. Кроме того, такой мусор начинает встраиваться в пищевые цепочки."

Животные, которые по ошибке принимают шарики за пищу, болеют и умирают. Птицы могут застрять на дереве, запутавшись в ленточках и остатках шаров. Латекс является легковоспламеняющимся материалом, и в случае возгорания, увеличивает вероятность лесных пожаров. Шары, повисшие на проводах тоже несут опасность.

В качестве альтернативы отпусканию шариков в небо, минприроды предлагает посадить деревья, устроить шоу мыльных пузырей, танцевальные и музыкальные флешмобы. По закону массовый запуск шаров не запрещен, поэтому минприроды подробно объясняет, чем опасно такое мероприятие, тем более, что отказ от шаров развивает экологическое мышление. 

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#Ольга Храмушкина#Дети#Выпускной#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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