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В Новосибирске женщина во время сап-серфинга спасла тонущего мальчика в Оби

25 апреля 2023, 02:29
Фото: 1MI
Очевидцы не пытались помочь мальчику
Во время сап-сёрфинга в Новосибирске жительница спасла тонущего мальчика, который оказался в воде.

Инцидент произошел, когда сибирячка открывала сезон сап-серфинга. Она заметила, что в реке Обь тонет маленький мальчик. Женщина подняла ребенка на сап и оказала ему экстренную помощь, после чего он очнулся. Где находились в этот момент родители 6-летнего ребенка, не уточняется. 

В группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» девушка отметила важность помощи и напомнила о том, что необходимо быть бдительными и заботиться о безопасности окружающих себя людей.

«Я хочу напомнить, призвать своих друзей, близких, знакомых — нет ничего дороже жизни! Она просто бесценна! Не будьте равнодушными! Посмотрите налево, направо — кому-то точно нужна поддержка или ваша помощь!», — сообщила жительница Новосибирска в соцсетях.

Напомним, что в Новосибирской области утонули три ребенка во время прогулки по тонкому льду. 

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#Эмилия Губарева#Дети#Общество#Город#Новосибирск
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