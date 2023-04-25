В Новосибирске женщина во время сап-серфинга спасла тонущего мальчика в Оби

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
Инцидент произошел, когда сибирячка открывала сезон сап-серфинга. Она заметила, что в реке Обь тонет маленький мальчик. Женщина подняла ребенка на сап и оказала ему экстренную помощь, после чего он очнулся. Где находились в этот момент родители 6-летнего ребенка, не уточняется.
В группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» девушка отметила важность помощи и напомнила о том, что необходимо быть бдительными и заботиться о безопасности окружающих себя людей.
«Я хочу напомнить, призвать своих друзей, близких, знакомых — нет ничего дороже жизни! Она просто бесценна! Не будьте равнодушными! Посмотрите налево, направо — кому-то точно нужна поддержка или ваша помощь!», — сообщила жительница Новосибирска в соцсетях.
Напомним, что в Новосибирской области утонули три ребенка во время прогулки по тонкому льду.