В Новосибирске женщина во время сап-серфинга спасла тонущего мальчика в Оби

Инцидент произошел, когда сибирячка открывала сезон сап-серфинга. Она заметила, что в реке Обь тонет маленький мальчик. Женщина подняла ребенка на сап и оказала ему экстренную помощь, после чего он очнулся. Где находились в этот момент родители 6-летнего ребенка, не уточняется.