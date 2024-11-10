atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 04:06

Published 10 ноября, 04:06

Modified 10 ноября, 04:09

Updated 10 ноября, 04:09

Глава новосибирского Минобра ранее неохотно рассказывала о личной жизни

Глава новосибирского Минобра раскрыла место учебы своего сына

10 ноября 2024, 04:06
Фото: vk.com/minobrnso. Глава новосибирского Минобра ранее неохотно рассказывала о личной жизни
Молодой человек учится в одном из новосибирских вузов, рассказала министр регионального правительства.

Сын Марии Жафяровой, возглавляющей министерство образования Новосибирской области, учится на четвертом курсе Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. В будущем его специальность будет связана с проектированием городских зданий. До поступления в вуз молодой человек успешно закончил класс с углубленным изучением математики в гимназии № 11, рассказала глава Минобра в интервью изданию СибФМ.

На уходящей неделе стали известно, что в Новосибирске стали массово закрывать школы на карантин. По словам Марии Жафяровой, это связано со всплеском заболеваемости респираторными инфекциями.

Дефицит учителей в школах Новосибирской области: кто наиболее востребован?
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирским родителям рассказали, за что можно ставить двойкиВ Минобре призвали не обсуждать скандал с «интимными» фото новосибирской учительницыНовосибирский Минобр ответил на претензии гимназиста на пожарную эвакуацию
#Новосибирск#Министр#Вуз#Сын#Минобр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика