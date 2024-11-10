Глава новосибирского Минобра раскрыла место учебы своего сына

Сын Марии Жафяровой, возглавляющей министерство образования Новосибирской области, учится на четвертом курсе Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. В будущем его специальность будет связана с проектированием городских зданий. До поступления в вуз молодой человек успешно закончил класс с углубленным изучением математики в гимназии № 11, рассказала глава Минобра в интервью изданию СибФМ.