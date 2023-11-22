День сыновей 2023 в России: не забыть поздравить любимых мальчиков в ноябре

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Международный день сыновей является неофициальным праздником и начал отмечаться недавно. Он связан с давней традицией придавать особое значение рождению мальчика как продолжателю рода и его защитнику. Именно появление на свет ребенка мужского пола гарантировало семье выживание и относительное процветание. Оказало влияние и патриархальность многих культур, в которых мужчина изначально доминирует над женщиной.
Отпрыски мужского пола почитались и почитаются во многих странах. Например, в Японии до 1948 года существовал День мальчиков, праздновавшийся в начале мая (после демилитаризации он преобразился в День детей, но гендерная привязка не исчезла). В России День сыновей на региональном уровне отмечается в Республике Саха (Якутии) во второе воскресенье апреля.
День сыновей пока не закрепился в российской культуре, но это не мешает отпраздновать его и поздравить любимого сына. О том, как это можно сделать, расскажет Atas. Info.
Специальных традиций праздника не существует. Но это может стать отличным поводом собраться за столом всей семьей и поздравить любимых сыновей и мужчин. Особенно, если их много.
Не существует и специальных подарков. Подарить обожаемому сыночку можно как галстук, так и билет на спектакль. Мужчины могут одинаково порадоваться как коллекционному коньяку, так и подарочному изданию любимого автора.
В любом случае, главным здесь будет внимание и забота. Международный день сыновей — прекрасный повод слепить с сыном снеговика или посмотреть любимый фильм.