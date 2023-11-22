День сыновей 2023 в России: не забыть поздравить любимых мальчиков в ноябре

Отпрыски мужского пола почитались и почитаются во многих странах. Например, в Японии до 1948 года существовал День мальчиков, праздновавшийся в начале мая (после демилитаризации он преобразился в День детей, но гендерная привязка не исчезла). В России День сыновей на региональном уровне отмечается в Республике Саха (Якутии) во второе воскресенье апреля.