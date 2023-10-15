День отца-2023 в Новосибирске: дата, традиции, поздравления, открытки

Posted Вчера, 22:05
Published Вчера, 22:05
Modified Вчера, 22:05
Updated Вчера, 22:05
В 2023 году российские отцы будут отмечать свой официальный день 15 октября. Этот праздник в РФ только начинает формироваться. Каждая страна имеет свои особенности в праздновании Дня отца. Например, в Финляндии этот праздник отмечается особенно торжественно. Днем многие люди посещают кладбища, чтобы почтить память умерших мужчин. А вечером семьи собираются за праздничным столом, поют песни и устраивают танцы.
Главная цель этого праздника — пропаганда семейных ценностей. К осеннему празднику школы и детские сады организуют концерты и выставки детских работ. Эти мероприятия обычно проходят до или после самого праздника. Некоторые люди выбирают провести День отца с друзьями, отправившись за город. Другие предпочитают семейный отдых.
В этот день важно показать отцам, что значат они для своих детей. Семьи собираются за одним столом, чтобы сказать теплые слова в адрес отцов.
Важнейший подарок на День отца — это внимание и любовь. Многие дети приезжают навестить своих отцов, отправляют приветы и подарки из других городов или устраивают сюрпризы для родителей. Идеи подарков могут быть разнообразными: кто-то дарит дорогой алкоголь или кофе, кто-то выбирает подарок в соответствии с увлечениями отца, а кто-то радует его путевкой в санаторий или туристической поездкой.
***
Папа лучший, дорогой,
С праздником тебя, родной!
Лучший папа на планете,
Ты за нас, за всех в ответе!
Ты надежный, сильный, смелый,
Ты улыбчивый, умелый.
Круче нету храбреца,
С праздником тебя отца!
***
В День отца тебе желаю
Крепкого здоровья.
Пусть исполнятся мечты все.
Счастья и покоя!
Будь всегда самим собою,
Чаще улыбайся,
А хандре, невзгодам разным
Ты не поддавайся.
***
Лучший папочка на свете,
За семью всегда в ответе,
С Днем отца, наш дорогой,
Самый классный и родной!
Ты всегда утешишь словом,
Подыскав на все совет,
Для семьи всегда хлопочешь,
Чтобы жили мы без бед!
Сил тебе желаем кучу,
А задора — воз большой,
Оптимизма и веселья,
В общем, будь всегда собой!