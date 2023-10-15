День отца-2023 в Новосибирске: дата, традиции, поздравления, открытки

Лучший папочка на свете,

За семью всегда в ответе,

С Днем отца, наш дорогой,

Самый классный и родной!



Ты всегда утешишь словом,

Подыскав на все совет,

Для семьи всегда хлопочешь,

Чтобы жили мы без бед!



Сил тебе желаем кучу,

А задора — воз большой,

Оптимизма и веселья,

В общем, будь всегда собой!