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Posted Вчера, 22:05

Published Вчера, 22:05

Modified Вчера, 22:05

Updated Вчера, 22:05

День отца-2023 в Новосибирске: дата, традиции, поздравления, открытки

День отца-2023 в Новосибирске: дата, традиции, поздравления, открытки

14 октября 2023, 22:05
Фото: Midjourney
День отца в России — это недавно узаконенный праздник, который получил официальный статус лишь в 2021 году. Когда он отмечается в 2023 году, картинки, поздравления, читайте в материале Atas.info.

Когда празднуется День отца 2023

В 2023 году российские отцы будут отмечать свой официальный день 15 октября. Этот праздник в РФ только начинает формироваться. Каждая страна имеет свои особенности в праздновании Дня отца. Например, в Финляндии этот праздник отмечается особенно торжественно. Днем многие люди посещают кладбища, чтобы почтить память умерших мужчин. А вечером семьи собираются за праздничным столом, поют песни и устраивают танцы.

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Как празднуют День отца 2023

Главная цель этого праздника — пропаганда семейных ценностей. К осеннему празднику школы и детские сады организуют концерты и выставки детских работ. Эти мероприятия обычно проходят до или после самого праздника. Некоторые люди выбирают провести День отца с друзьями, отправившись за город. Другие предпочитают семейный отдых.

В этот день важно показать отцам, что значат они для своих детей. Семьи собираются за одним столом, чтобы сказать теплые слова в адрес отцов.

 

Что подарить в День отца 2023

Важнейший подарок на День отца — это внимание и любовь. Многие дети приезжают навестить своих отцов, отправляют приветы и подарки из других городов или устраивают сюрпризы для родителей. Идеи подарков могут быть разнообразными: кто-то дарит дорогой алкоголь или кофе, кто-то выбирает подарок в соответствии с увлечениями отца, а кто-то радует его путевкой в санаторий или туристической поездкой.

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Поздравления с Днем отца 2023

***

Папа лучший, дорогой,

С праздником тебя, родной!

Лучший папа на планете,

Ты за нас, за всех в ответе!

Ты надежный, сильный, смелый,

Ты улыбчивый, умелый.

Круче нету храбреца,

С праздником тебя отца!

 

***

В День отца тебе желаю
Крепкого здоровья.
Пусть исполнятся мечты все.
Счастья и покоя!

Будь всегда самим собою,
Чаще улыбайся,
А хандре, невзгодам разным
Ты не поддавайся.

 

***

Лучший папочка на свете,
За семью всегда в ответе,
С Днем отца, наш дорогой,
Самый классный и родной!

Ты всегда утешишь словом,
Подыскав на все совет,
Для семьи всегда хлопочешь,
Чтобы жили мы без бед!

Сил тебе желаем кучу,
А задора — воз большой,
Оптимизма и веселья,
В общем, будь всегда собой!

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Картинки-поздравления с Днем отца 2023

Фото: bestkartinki.ru
#Общество#Новосибирск#Праздник#История#Семья#Эмилия Губарева#Традиции#День отца
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