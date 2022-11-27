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День матери в 2022 году в России: когда и как принято отмечать праздник

Вчера, 23:02
Фото: 1MI
В этот день поздравьте маму и скажите ей теплые слова благодарности
27 ноября-2022 в России отмечается теплый и уютный праздник – День матери: когда и как принято отмечать праздник, кого нужно поздравлять, читайте в материале Atas.info.

В 2022 году День матери выпадает на 27 ноября. Определенной даты у праздника нет, он ежегодно выпадает на последнее воскресенье ноября.

День матери в России очень светлый праздник. В этот день принято поздравлять своих мам и бабушек. Уделите внимание и другим матерям или беременным женщинам.

В эту памятную дату, в детских садах и школах ребятишки готовят концерты для мам, рисуют открытки и читают стихи. Найдите время для своих мам и скажите теплые слова – это точно их порадует.

День сыновей в России 2022: когда и как принято отмечать
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Зачастую, в такой день принято собираться семьей. Подарите мамам подарки – необязательно дорогие. Самый лучший подарок это внимание. Можно вручить памятную вещицу, с которой вы будете ассоциироваться у матери. Помните, что слова благодарности будут важнее любых подарков.

Точной даты Дня отца тоже нет. Праздник выпадает на третье воскресенье октября. В 2022 году он уже праздновался 16 октября.

Напомним, что 22 ноября был День сыновей. Официальным статусом дата не наделена, но по традиции мамы и папы поздравляют своих сыновей и благодарят за отзывчивость, помощь, защиту и крепкое плечо.

#Эмилия Губарева#2022#Мать
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