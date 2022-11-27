В 2022 году День матери выпадает на 27 ноября. Определенной даты у праздника нет, он ежегодно выпадает на последнее воскресенье ноября.
День матери в России очень светлый праздник. В этот день принято поздравлять своих мам и бабушек. Уделите внимание и другим матерям или беременным женщинам.
В эту памятную дату, в детских садах и школах ребятишки готовят концерты для мам, рисуют открытки и читают стихи. Найдите время для своих мам и скажите теплые слова – это точно их порадует.
Зачастую, в такой день принято собираться семьей. Подарите мамам подарки – необязательно дорогие. Самый лучший подарок это внимание. Можно вручить памятную вещицу, с которой вы будете ассоциироваться у матери. Помните, что слова благодарности будут важнее любых подарков.
Точной даты Дня отца тоже нет. Праздник выпадает на третье воскресенье октября. В 2022 году он уже праздновался 16 октября.
Напомним, что 22 ноября был День сыновей. Официальным статусом дата не наделена, но по традиции мамы и папы поздравляют своих сыновей и благодарят за отзывчивость, помощь, защиту и крепкое плечо.