Новосибирец в пьяном угаре зарезал мать

“По данным следствия, ночью 12 ноября 2022 года в своем обвиняемый совместно со своей матерью и отчимом распивали спиртное в одном из сел Ордынского района. В ходе застолья между родственниками произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый взял кухонный и нанес один удар в область шеи матери. От полученных ран 47-летняя женщина скончалась на месте происшествия”, - сообщает областное управление СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следователи осмотрели место преступления, изъяли нож и допросили свидетелей. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти женщины.
"В настоящее время подозреваемый, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу”, - резюмировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что новосибирца будут судить за убийство 35-летнего знакомого, который устроил драку в его доме.