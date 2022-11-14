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Новосибирец в пьяном угаре зарезал мать

Сегодня, 08:01
Фото: СУ СКР по НСО
Место убийства матери сыном

В НСО задержали подозреваемого в убийстве матери

Житель Ордынского района Новосибирской области задержан по подозрению в убийстве матери, по предварительной информации, сын зарезал родительницу, перебрав со спиртным.

“По данным следствия, ночью 12 ноября 2022 года в своем обвиняемый совместно со своей матерью и отчимом распивали спиртное в одном из сел Ордынского района. В ходе застолья между родственниками произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый взял кухонный и нанес один удар в область шеи матери. От полученных ран 47-летняя женщина скончалась на месте происшествия”, - сообщает областное управление СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи осмотрели место преступления, изъяли нож и допросили свидетелей. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти женщины.

"В настоящее время подозреваемый, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу”, - резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что новосибирца будут судить за убийство 35-летнего знакомого, который устроил драку в его доме.

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#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирская область#СК#Убийство#Сын#Мать
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