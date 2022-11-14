Новосибирец в пьяном угаре зарезал мать

“По данным следствия, ночью 12 ноября 2022 года в своем обвиняемый совместно со своей матерью и отчимом распивали спиртное в одном из сел Ордынского района. В ходе застолья между родственниками произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый взял кухонный и нанес один удар в область шеи матери. От полученных ран 47-летняя женщина скончалась на месте происшествия”, - сообщает областное управление СК.