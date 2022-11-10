51-летний новосибирец получил 8 лет лишения свободы за убийство по неосторожности
Сегодня, 12:04
Фото: 1MI
Решетка
В Новосибирске мужчину приговорили к лишению свободы за непреднамеренное убийство
Прокуратура Новосибирской области сообщила, что приговор об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, вступил в законную силу
С середине сентября Новосибирский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 51-летнего Александра Д., которого признал виновным в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Фабула дела такова: 10 мая 2022 года обвиняемый и его знакомый, в прошлом депутат горсовета Новосибирска, распивали спиртные напитки в доме экс-депутата. Приятели поссорились, и Александр Д. сначала дважды ударил собутыльника руками в лицо, а потом нанес два удара ножом в область нижних конечностей. Одно из ножевых ранений повредило подколенную артерию и потерпевший умер от острой кровопотери.
С решением суда — 8,5 лет лишения свободы в колонии строго режима и компенсации морального вреда на сумму 1,2 млн рублей — не согласились обе стороны. Защита подала апелляционную жалобу о неверной квалификации действий подсудимого, а потерпевшая сторона расценила назначенное наказание слишком мягким.
Суд апелляционной инстанции рассмотрел обе жалобы . И, с учетом мнения участвовавшего в деле прокурора, оставила приговор без изменения.
Ранее региональный следственный комитет передал в суд материалы дела о банде из 10 новосибирцев.