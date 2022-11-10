51-летний новосибирец получил 8 лет лишения свободы за убийство по неосторожности

Фабула дела такова: 10 мая 2022 года обвиняемый и его знакомый, в прошлом депутат горсовета Новосибирска, распивали спиртные напитки в доме экс-депутата. Приятели поссорились, и Александр Д. сначала дважды ударил собутыльника руками в лицо, а потом нанес два удара ножом в область нижних конечностей. Одно из ножевых ранений повредило подколенную артерию и потерпевший умер от острой кровопотери.