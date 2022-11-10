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Банду из 10 новосибирцев осудят за сбыт наркотиков, кражи и разбой

Сегодня, 08:52
Фото: 1MI
Решетка

В Новосибирске следственный комитет передал в суд материалы дела 10 преступников

Сообщение об окончании следствия по делу десяти новосибирцев вышло на сайте регионального СУ СК РФ.

Согласно заявлению следственного комитета, пять из десяти осужденных являлись несовершеннолетними на момент совершения преступления. В сбыте наркотических веществ учувствовало не менее шести членов группировки. Руководил ими организатор интернет-магазина по продаже наркотиков, личность которого установить не удалось. С 2021 по 2022 установлено шесть эпизодов сбыта запрещенных веществ.

Преступников удалось задержать при формировании тайников-закладок. В дальнейшем следствие еще установило причастность граждан к угону транспортных средств, разбою и грабежам.

Всего новосибирцам вменяется 22 эпизода по разным статьям УК РФ. Доказать их виновность в суде помогут 70 дактилоскопических, судебных и химических экспертиз. Помимо них, 50 показаний свидетелей также помогут суду разобраться в случившемся. Материалы всего дела заняли 40 томов.

Ранее региональный Следком сообщил подробности о деле отца, похитившего своего двухлетнего ребенка.

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#Общество#Новосибирск#СУ СК РФ#Наркотики#Суд#Происшествия#Криминал
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