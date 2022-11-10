Банду из 10 новосибирцев осудят за сбыт наркотиков, кражи и разбой

Согласно заявлению следственного комитета, пять из десяти осужденных являлись несовершеннолетними на момент совершения преступления. В сбыте наркотических веществ учувствовало не менее шести членов группировки. Руководил ими организатор интернет-магазина по продаже наркотиков, личность которого установить не удалось. С 2021 по 2022 установлено шесть эпизодов сбыта запрещенных веществ.



Преступников удалось задержать при формировании тайников-закладок. В дальнейшем следствие еще установило причастность граждан к угону транспортных средств, разбою и грабежам.



Всего новосибирцам вменяется 22 эпизода по разным статьям УК РФ. Доказать их виновность в суде помогут 70 дактилоскопических, судебных и химических экспертиз. Помимо них, 50 показаний свидетелей также помогут суду разобраться в случившемся. Материалы всего дела заняли 40 томов.