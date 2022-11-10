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Отец похитил сына в Иркутске – спустя два года исчезнувших видели в Новосибирске

Сегодня, 09:29
Фото: СК по Иркутской области
Мальчика похитил собственный отец, сейчас ему 4 года

Похищенного в Иркутске ребенка с отцом видели в Новосибирске

Отец похитил своего двухлетнего ребенка в Иркутской области, следователи подозревают родителя в убийстве, подробности рассказали в региональном Следкоме.

Инцидент произошел еще летом 2020 года в городе Железногорск-Илимский. Двухлетнего Артема Морозова забрал к себе отец Леонид Морозов, с тех пор их местонахождение неизвестно.

Следователи возбудили уголовное дело по статье: «Убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека». Правоохранители предполагают, что мальчик мог стать жертвой собственного отца. Мужчина объявлен в федеральный розыск.

18 и 19 июля 2022 года стало известно, что отец обращался с малышом в медицинские клиники Новосибирска. В полицию просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавших.

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#Эмилия Губарева#Криминал#Дети
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