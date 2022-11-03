Шокирующее убийство ради автомобиля: новосибирцев упекли за решетку за расправу

Новосибирцы убили знакомую, чтобы отобрать ее автомобиль

В декабре 2020 года мужчина и женщина из Новосибирска заманили знакомую на съемную квартиру и убили ее, чтобы забрать принадлежащий ей автомобиль, подробности рассказали в прокуратуре по региону.