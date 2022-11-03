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Шокирующее убийство ради автомобиля: новосибирцев упекли за решетку за расправу

Сегодня, 04:12
Фото: 1MI
Преступник и получили по 21 и 14 лет колонии

Новосибирцы убили знакомую, чтобы отобрать ее автомобиль

В декабре 2020 года мужчина и женщина из Новосибирска заманили знакомую на съемную квартиру и убили ее, чтобы забрать принадлежащий ей автомобиль, подробности рассказали в прокуратуре по региону.

По данным следствия, к убийству причастны 28-летний мужчина и 31-летняя женщина. Они сговорились на убийство и хищение имущества своей знакомой.

Для достижения цели подозреваемые заманили в квартиру женщину, ударили несколько раз твердым предметом по голове, от полученных травм пострадавшая скончалась. После произошедшего, новосибирцы похитили документы и автомобиль марки «Хендэ Крета»».

Свою вину сибиряки на суде отрицали. В итоге ранее судимого мужчину приговорили к 21 годам колонии, а женщине дали 14 лет. Приговор в законную силу еще не вступил, его могут обжаловать.

Напомним, молодая жена зарубила топором надоевшего мужа в Новосибирской области. Пьяные супруги серьезно поругались. Муж прилег на диван, а женщина взялась за топор.

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