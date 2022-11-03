Шокирующее убийство ради автомобиля: новосибирцев упекли за решетку за расправу

По данным следствия, к убийству причастны 28-летний мужчина и 31-летняя женщина. Они сговорились на убийство и хищение имущества своей знакомой.
Для достижения цели подозреваемые заманили в квартиру женщину, ударили несколько раз твердым предметом по голове, от полученных травм пострадавшая скончалась. После произошедшего, новосибирцы похитили документы и автомобиль марки «Хендэ Крета»».
Свою вину сибиряки на суде отрицали. В итоге ранее судимого мужчину приговорили к 21 годам колонии, а женщине дали 14 лет. Приговор в законную силу еще не вступил, его могут обжаловать.
Напомним, молодая жена зарубила топором надоевшего мужа в Новосибирской области. Пьяные супруги серьезно поругались. Муж прилег на диван, а женщина взялась за топор.
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