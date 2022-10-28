Собутыльник до смерти забил свою возлюбленную под Новосибирском

В селе Новороссийское 26 октября 2022 года в одном из домов между подозреваемым и его возлюбленной произошел конфликт. В состоянии алкогольного опьянения они начали ругаться, после чего, разъяренный мужчина начал избивать сожительницу: он бил ее кулаком по голове.
В результате 32-летняя женщина скончалась от полученных травм, а 38-летнего злоумышленника обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Подозреваемого задержали. Проводится дальнейшее расследование. Вскоре ему изберут меру пресечения.
Напомним, что ранее молодая жена зарубила топором надоевшего мужа в Новосибирской области. Пьяные супруги серьезно поругались из-за быта. Муж прилег на диван отдохнуть от скандала, а женщина взялась за топор. Замахнувшись, она ударила им мужчину по голове около трех раз.