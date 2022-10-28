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Собутыльник до смерти забил свою возлюбленную под Новосибирском

Сегодня, 09:49
Фото: 1MI
Мужчина несколько раз стукнул женщину по голове
Мужчина жестоко избил свою сожительницу, а та скончалась от полученных травм. Инцидент произошел в Здвинском районе Новосибирской области, рассказали в СУ СК по НСО.

В селе Новороссийское 26 октября 2022 года в одном из домов между подозреваемым и его возлюбленной произошел конфликт. В состоянии алкогольного опьянения они начали ругаться, после чего, разъяренный мужчина начал избивать сожительницу: он бил ее кулаком по голове.

В результате 32-летняя женщина скончалась от полученных травм, а 38-летнего злоумышленника обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Подозреваемого задержали. Проводится дальнейшее расследование. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Напомним, что ранее молодая жена зарубила топором надоевшего мужа в Новосибирской области. Пьяные супруги серьезно поругались из-за быта. Муж прилег на диван отдохнуть от скандала, а женщина взялась за топор. Замахнувшись, она ударила им мужчину по голове около трех раз.

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#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#2022#Смерть
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