Собутыльник до смерти забил свою возлюбленную под Новосибирском

В селе Новороссийское 26 октября 2022 года в одном из домов между подозреваемым и его возлюбленной произошел конфликт. В состоянии алкогольного опьянения они начали ругаться, после чего, разъяренный мужчина начал избивать сожительницу: он бил ее кулаком по голове.