Молодого человека обвиняют в жестоком обращении с животным. По данным следствия, он, в июле 2022 года был пьяный в квартире по улице Гусинобродское шоссе.
В порыве гнева он убил свою кошку: начал ее душить, бил молотком, а затем бросал на твердую поверхность. При этом пытки мужчина снимал на камеру телефона и отправил видео своей знакомой.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение о жестоком обращении с животным. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее дачник-живодер переехал пса. После произошедшего виновник запугал всех соседей.