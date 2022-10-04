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Живодер убил кошку молотком и отправил видео подруге в Новосибирске

Сегодня, 03:29
Фото: 1MI

В Новосибирске осудят живодера, который жестоко убил кошку молотком

Под суд пойдет 19-летний живодер, который жестоко расправился над кошкой в Дзержинском районе Новосибирска, о чем сообщается в прокуратуре.

Молодого человека обвиняют в жестоком обращении с животным. По данным следствия, он, в июле 2022 года был пьяный в квартире по улице Гусинобродское шоссе.

В порыве гнева он убил свою кошку: начал ее душить, бил молотком, а затем бросал на твердую поверхность. При этом пытки мужчина снимал на камеру телефона и отправил видео своей знакомой.  

Прокуратура утвердила обвинительное заключение о жестоком обращении с животным. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее дачник-живодер переехал пса. После произошедшего виновник запугал всех соседей.

#Эмилия Каплунская#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Суд#2022#Животные
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