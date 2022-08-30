По словам местных жителей, инцидент произошел на улице Весенняя 29 августа. На дороге спал всеми любимый пес Боб, который был бездомным, но за ним ухаживали все соседи. В это время ехал автомобилист-дачник – он посигналил спящей собаке, но не получив никакой реакции, переехал ее на машине. У происшествия были свидетели, но мужчина их запугал, а связываться с ним никто не желает. Боб скончался от полученных травм.
«Мы всей улицей его кормили, ухаживали, строили планы по дальнейшему его существованию (построить ему конуру, отдать его в приют, кто-то хотел даже взять его себе домой), все его очень любили», — написала сибирячка.
Кроме того, виновник гибели собаки вел себя вызывающе и оскорблял соседей. Его назвали живодером, на что дачник грозился подать в суд за оскорбления.
«Его привезли и похоронили на берегу. А этот человек ещё и издевался: «Что вы о нём так печётесь, это же не человек, а тварь». Сходили, поговорили с соседями, писать никто не хочет, а написать должны очевидцы», — подытожил автор поста.
Напомним, измученная собака двое суток умирала в капкане живодёра под Новосибирском. К счастью, животное удалось вытащить из капкана. Собаку отвезли в ветклинику. Дальнейшая судьба питомца неизвестна.