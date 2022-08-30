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«Не человек, а тварь»: дачник-живодёр переехал спящего на дороге пса в Новосибирске

Сегодня, 11:10
Фото: АСТ-54

Дачник раздавил спящего на дороге пса в Новосибирске

В СНТ Нижней Ельцовки «Здоровье» автомобилист намеренно переехал собаку. О произошедшем рассказали в соцсетях другие дачники, которые ухаживали за бездомным псом.

По словам местных жителей, инцидент произошел на улице Весенняя 29 августа. На дороге спал всеми любимый пес Боб, который был бездомным, но за ним ухаживали все соседи. В это время ехал автомобилист-дачник – он посигналил спящей собаке, но не получив никакой реакции, переехал ее на машине. У происшествия были свидетели, но мужчина их запугал, а связываться с ним никто не желает. Боб скончался от полученных травм. 

«Мы всей улицей его кормили, ухаживали, строили планы по дальнейшему его существованию (построить ему конуру, отдать его в приют, кто-то хотел даже взять его себе домой), все его очень любили», — написала сибирячка.

Кроме того, виновник гибели собаки вел себя вызывающе и оскорблял соседей. Его назвали живодером, на что дачник грозился подать в суд за оскорбления.

«Его привезли и похоронили на берегу. А этот человек ещё и издевался: «Что вы о нём так печётесь, это же не человек, а тварь». Сходили, поговорили с соседями, писать никто не хочет, а написать должны очевидцы», — подытожил автор поста.

Напомним, измученная собака двое суток умирала в капкане живодёра под Новосибирском. К счастью, животное удалось вытащить из капкана. Собаку отвезли в ветклинику. Дальнейшая судьба питомца неизвестна. 

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#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Транспорт#Криминал#Новосибирская область#2022#Смерть#Автомобиль#Животные#Новосибирск#Собака
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