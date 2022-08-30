По словам местных жителей, инцидент произошел на улице Весенняя 29 августа. На дороге спал всеми любимый пес Боб, который был бездомным, но за ним ухаживали все соседи. В это время ехал автомобилист-дачник – он посигналил спящей собаке, но не получив никакой реакции, переехал ее на машине. У происшествия были свидетели, но мужчина их запугал, а связываться с ним никто не желает. Боб скончался от полученных травм.