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Измученная собака двое суток умирала в капкане живодёра под Новосибирском

Сегодня, 08:33
Фото: animal_nsk - Новосибирск

В Новосибирске бездомная собака двое суток мучилась в капкане

В субботу, 28 августа в Новосибирске неравнодушные горожане нашли измученную бездомную собаку, которая угодила в капкан. Информацией поделились в группе «animal_nsk - Новосибирск».

Как рассказали волонтеры, животное двое суток визжало и скулило, тем самым просив помощи. Собаку пытались спасти, но люди не могли ее найти и понять, в какую опасность попало четвероногое. 

Спустя несколько дней, одна из неравнодушных женщин все же спустилась в овраг к ручью. Собака лежала среди мусора на цепи. Своей лапой она попала в капкан. 

«Женщина попыталась приблизиться, но собака начала удалятся и от боли жутко визжать», - поделились волонтеры. 

К счастью, животное удалось вытащить из капкана. Собаку отвезли в ветклинику. Дальнейшая судьба питомца неизвестна. 

Напомним, ранее в Первомайском районе Новосибирска произошло происшествие – женщина погибла при падении из окна. По предварительной версии, сибирячка упала вместе с котом, который также погиб.

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Общество#Новосибирская область#2022#Новосибирск
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