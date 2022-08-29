Как рассказали волонтеры, животное двое суток визжало и скулило, тем самым просив помощи. Собаку пытались спасти, но люди не могли ее найти и понять, в какую опасность попало четвероногое.
Спустя несколько дней, одна из неравнодушных женщин все же спустилась в овраг к ручью. Собака лежала среди мусора на цепи. Своей лапой она попала в капкан.
«Женщина попыталась приблизиться, но собака начала удалятся и от боли жутко визжать», - поделились волонтеры.
К счастью, животное удалось вытащить из капкана. Собаку отвезли в ветклинику. Дальнейшая судьба питомца неизвестна.
Напомним, ранее в Первомайском районе Новосибирска произошло происшествие – женщина погибла при падении из окна. По предварительной версии, сибирячка упала вместе с котом, который также погиб.