Тело женщины нашли под окнами дома на улице Первомайской в микрорайоне «Весенний». Об этом рассказали очевидцы в группе «Моя Первомайка». Рядом с ней лежал труп кота. Новосибирцы предполагают, что погибшая упала вместе со своим питомцем.