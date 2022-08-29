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Трупы упавшей из окна женщины и кота нашли на асфальте у дома в Новосибирске

Сегодня, 08:16
Фото: 1MI

Тело женщины с котом обнаружили под окнами дома в Новосибирске

В Первомайском районе Новосибирска произошло происшествие – женщина погибла при падении из окна. По предварительной версии, сибирячка упала вместе с котом, который также погиб.
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2022

Тело женщины нашли под окнами дома на улице Первомайской в микрорайоне «Весенний». Об этом рассказали очевидцы в группе «Моя Первомайка». Рядом с ней лежал труп кота. Новосибирцы предполагают, что погибшая упала вместе со своим питомцем. 

Эту информацию подтвердили СМИ в правоохранительных органах. По факту обнаружения тела проводится проверка. Устанавливаются точные причины и обстоятельства случившегося.  

Напомним, ранее мертвую кошку подбросили на капот автомобиля в Новосибирске. Очевидцы предположили, что кота сбил владелец этой машины.

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