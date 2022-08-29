Тело женщины нашли под окнами дома на улице Первомайской в микрорайоне «Весенний». Об этом рассказали очевидцы в группе «Моя Первомайка». Рядом с ней лежал труп кота. Новосибирцы предполагают, что погибшая упала вместе со своим питомцем.
Эту информацию подтвердили СМИ в правоохранительных органах. По факту обнаружения тела проводится проверка. Устанавливаются точные причины и обстоятельства случившегося.
Напомним, ранее мертвую кошку подбросили на капот автомобиля в Новосибирске. Очевидцы предположили, что кота сбил владелец этой машины.