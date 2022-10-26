Молодая жена зарубила топором надоевшего мужа в Новосибирской области

Инцидент произошел в поселке Станционно-Ояшинский. Пьяные супруги серьезно поругались из-за быта. Муж прилег на диван отдохнуть от скандала, а женщина взялась за топор. Замахнувшись, она ударила им мужчину по голове около трех раз.
52-летний мужчина мгновенно скончался. На место преступления приехали полицейские и задержали 36-летнюю жену, подозреваемую в убийстве.
"В доме нашли топор, вероятное оружие преступления. Его изъяли для экспертизы, также к медикам отправили подозреваемую", - добавила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.
Следователь СК Новосибирской области обратиться с ходатайством в суд об аресте сибирячки. Сейчас они продолжают собирать улику по делу.