Молодая жена зарубила топором надоевшего мужа в Новосибирской области

Инцидент произошел в поселке Станционно-Ояшинский. Пьяные супруги серьезно поругались из-за быта. Муж прилег на диван отдохнуть от скандала, а женщина взялась за топор. Замахнувшись, она ударила им мужчину по голове около трех раз.