Выяснилось, что 15-летняя девушка убила собственную мать ножом – женщина получила один удар в сердце и еще 19 в тело. От полученных травм родительница скончалась.
Местные жители в пабликах пишут, что мать подростка часто пила алкоголь и ужасно относилась к дочери. Другие же подтверждают факт, что у девочки были психические отклонения.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту убийства, но более подробную информацию не предоставили. Теперь правоохранители разберутся в причинах и обстоятельствах произошедшего.