Трагедия произошла в Бердске 30 июля 2022 года. По неподтвержденной информации в социальных сетях появилась новость об убийстве – подросток жестоко расправилась с матерью. Этот факт подтвердили в Следкоме, но подробности удалось узнать из комментариев местных групп.