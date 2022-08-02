Рецидивист убил жену в день свадьбы под Новосибирском и скинул её в овраг - приговор

Напомним, шокирующая трагедия произошла в поселке Чик Коченевского района еще в 2020 году. В тот день местные жители гуляли на свадьбе рецидивиста, который недавно вышел из тюрьмы. Их история любви романтична: познакомились, когда тот сидел в колонии. Когда вышел –решили пожениться.