Рецидивист убил жену в день свадьбы под Новосибирском и скинул её в овраг - приговор

Напомним, шокирующая трагедия произошла в поселке Чик Коченевского района еще в 2020 году. В тот день местные жители гуляли на свадьбе рецидивиста, который недавно вышел из тюрьмы. Их история любви романтична: познакомились, когда тот сидел в колонии. Когда вышел –решили пожениться.
На свадьбе мужчина приревновал свою жену и жестоко избил ее у всех на глазах. Он наносил удары руками по всему телу, а потом и вовсе сбросил в овраг – на глазах у гостей.
В итоге суд назначил убийце 18 лет колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы. Приговор еще может быть обжалован.