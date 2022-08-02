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Рецидивист убил жену в день свадьбы под Новосибирском и скинул её в овраг - приговор

2 августа 10:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирской области огласили приговор мужчине, который жестоко расправился над своей женой на собственной свадьбе. Суд прошел во вторник, 2 августа.

Напомним, шокирующая трагедия произошла в поселке Чик Коченевского района еще в 2020 году. В тот день местные жители гуляли на свадьбе рецидивиста, который недавно вышел из тюрьмы. Их история любви романтична: познакомились, когда тот сидел в колонии. Когда вышел –решили пожениться.

На свадьбе мужчина приревновал свою жену и жестоко избил ее у всех на глазах. Он наносил удары руками по всему телу, а потом и вовсе сбросил в овраг – на глазах у гостей.

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В итоге суд назначил убийце 18 лет колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы. Приговор еще может быть обжалован.

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