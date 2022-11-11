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Новосибирцу выбили зубы в ЖК «Европейские берега»

Сегодня, 13:44
Фото: 1MI
Кулаки
В среду, 9 ноября, новосибирцу Игорю Денисову выбили зубы и переломали кости на территории жилого комплекса «Европейские берега», сообщает издание НГС.
Сюжет
Драка

Игорь связался с репортерами и описал ход событий. По его словам, двое подвыпивших мужчин завязали с ним разговор. Мужчина решил прервать беседу, и пошел домой, но незнакомцы напали на него сзади и продолжали избивать в течении нескольких минут.

Угрожая убийством, напавшие начали вымогать деньги у Игоря. После одного из ударов по голове потерпевший «отключился». Прийти в себя он смог лишь дома. По итогам драки Игорь недосчитался 15 тыс. рублей.

Затем скорая медицинская помощь увезла новосибирца в больницу, где врачи зафиксировали множественные переломы черепа, контузию 3 степени, рваные раны, выбитые зубы.

В управляющей компании «Брусника», обслуживающей жилкомплекс журналистам рассказали, что конфликт произошел внутри магазина. Патрульные службы не смогли помочь, так как обходили другие дома. В компании также уточнили, что охрана не смогла бы задержать нападавших, так как не имеет на это права.

НГС публикует видео конца потасовки. На кадрах двое мужчин тащат третьего, находящегося в бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось о драке местного жителя с цыганами.

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#Общество#Город#Драка#Европейские берега#Игорь Денисов
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