Новосибирцу выбили зубы в ЖК «Европейские берега»

Игорь связался с репортерами и описал ход событий. По его словам, двое подвыпивших мужчин завязали с ним разговор. Мужчина решил прервать беседу, и пошел домой, но незнакомцы напали на него сзади и продолжали избивать в течении нескольких минут.



Угрожая убийством, напавшие начали вымогать деньги у Игоря. После одного из ударов по голове потерпевший «отключился». Прийти в себя он смог лишь дома. По итогам драки Игорь недосчитался 15 тыс. рублей.



Затем скорая медицинская помощь увезла новосибирца в больницу, где врачи зафиксировали множественные переломы черепа, контузию 3 степени, рваные раны, выбитые зубы.



В управляющей компании «Брусника», обслуживающей жилкомплекс журналистам рассказали, что конфликт произошел внутри магазина. Патрульные службы не смогли помочь, так как обходили другие дома. В компании также уточнили, что охрана не смогла бы задержать нападавших, так как не имеет на это права.



НГС публикует видео конца потасовки. На кадрах двое мужчин тащат третьего, находящегося в бессознательном состоянии.