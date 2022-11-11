Неожиданная находка: новосибирские ветеринары удивились содержимому собачьего желудка

На кадрах эндоскопист достает из желудка лабрадора набор желтых формочек для кексов.



Собака попала на операционный стол из-за кишечной непроходимости. Врачи быстро нашли причину - мячик в тонкой кишке - и провели успешную операцию по извлечению инородного предмета, мешающего работе желудочно-кишечного тракта.



Однако, уже во время хирургического вмешательства врачи заподозрили, что в желудке собаки есть что-то еще. Извлекать содержимое решили эндоскопически.



Силиконовые формочки для выпечки не ожидали увидеть ни ветеринары, ни хозяйка лабрадора.



Ранее живодеру, зверски убившему свою кошку Мусю, дали три года тюрьмы.