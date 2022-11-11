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Неожиданная находка: новосибирские ветеринары удивились содержимому собачьего желудка

Сегодня, 13:01
Фото: Instagram-группа "vetklinikabest"
Собака и формочки
В Instagram-группе ветеринарной клиники “vetklinikabest” два дня назад было опубликовано видео из операционной

На кадрах эндоскопист достает из желудка лабрадора набор желтых формочек для кексов.

Собака попала на операционный стол из-за кишечной непроходимости. Врачи быстро нашли причину - мячик в тонкой кишке - и провели успешную операцию по извлечению инородного предмета, мешающего работе желудочно-кишечного тракта.

Однако, уже во время хирургического вмешательства врачи заподозрили, что в желудке собаки есть что-то еще. Извлекать содержимое решили эндоскопически.

Силиконовые формочки для выпечки не ожидали увидеть ни ветеринары, ни хозяйка лабрадора.

Ранее живодеру, зверски убившему свою кошку Мусю, дали три года тюрьмы.

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#Общество#Новосибирск#Собака#Ветеринария#Формочка
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