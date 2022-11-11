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Что творят новосибирцы перед камерами

Сегодня, 12:08
Фото: VK-сообщество “АСТ-54”
Подростки показывают неприличный жест
За последние 2 недели юные новосибирцы дважды попали в новостные заголовки, продемонстрировав неподобающее поведение перед камерами видеонаблюдения в подъезде.

Первой была девушка, устроившая танцы без нижнего белья. Видео с представлением оказалось опубликовано в VK-сообществе “АСТ-54”. Неизвестным остается дом и подъезд, уточнялось только то, что дама была с подругой и “вероятно, они были пьяные или под чем-то ещё”.

Новый инцидент произошел 4 ноября, о чем сообщает дата на видеопленке. На ней группа молодых людей наградила нецензурным жестом охранника-консьержа многоквартирного дома. На мальчиков ополчились практически все в комментариях к посту. Дошло до призывов отправить нашкодивших новосибирцев на фронт. 

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#Общество#Город#Новосибирск#Камера#Подростки
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