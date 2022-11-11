Что творят новосибирцы перед камерами

Первой была девушка, устроившая танцы без нижнего белья. Видео с представлением оказалось опубликовано в VK-сообществе “АСТ-54”. Неизвестным остается дом и подъезд, уточнялось только то, что дама была с подругой и “вероятно, они были пьяные или под чем-то ещё”.