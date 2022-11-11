Деда Мороза — с новосельем! Главный персонаж праздников поселился в Новосибирске
Сегодня, 11:10
Фото: 1MI
Дед Мороз
Старинный купеческий особняк - там разместятся апартаменты Деда Мороза - расположен на Максима Горького, в бывшем музее СССР.
Сейчас в особняке делают косметический ремонт и набирают штат Дедов Морозов, Снегурочек, зайчиков, белочек и других героев для новогодней сказки.
Сценарий представления задуман с элементами квеста, мастер-классами и прочими современными модулями. Взрослые и дети смогут не только посмотреть сказочное действо, но и активно поучаствовать в нем.
Гостеприимный дом Деда Мороза распахнет свои двери 10 декабря и покажет первым посетителям необычное новогоднее представление. После новогодних торжеств музей на Максима Горького заживет обычной сказочной жизнью — здесь воплотятся в жизнь лучшие образцы народных и литературных сказок.
Однако сами новогодние торжества стартуют 24 ноября — в этот день в Новосибирск приедет волшебный поезд Деда Мороза.