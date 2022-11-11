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Снег лег в Новосибирске 11 ноября 2022 - он уже не растает

Сегодня, 03:07
Фото: atas.info
Постоянный снег выпал в Новосибирске 11 ноября 2022 года

В Новосибирске установился снежный покров 11 ноября 2022

Постоянный снег выпал в Новосибирске 11 ноября 2022 года. Судя по прогнозам синоптиков на ближайшие дни, сугробы уже не растают.

Ранее стало известно, что мегаполис обычно накрывало снегом за последние шесть лет в период с 31 октября по 12 ноября. В этом году погода не подвела и осадки выпали в отведенный срок – 11 числа последнего осеннего месяца.

Ещё раньше зима наступала в Новосибирске в 2016 году. Тогда улицы занесло снегом аж 6 октября. А поздние снегопады наблюдались в 2020-м (12 ноября).

По данным сервиса погоды Gismeteo, выпавший сегодня снег не растет вплоть до следующей весны. В последние дни осени ожидаются обильные снегопады и понижение температур воздуха до -9 градусов. А с 1 декабря начнутся морозы до -21 по Цельсию.

С приходом снега многие новосибирцы уже обновили гардером, сменили осенние куртки на пуховики. Некоторые даже вышли на первую прогулку с лыжными палками в парк . 

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Погода
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