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Что творят новосибирцы перед камерами: за неприличный жест на фронт

Сегодня, 11:46
Фото: VK-сообщество "АСТ-54"
Подростки
Новосибирцы в комментариях VK-сообщества «АСТ-54» жестко раскритиковали поведение подростков, показавших неприличный жест охраннику.

Четверо юношей попали на запись камеры в подъезде жилого дома, показав средние пальцы в объектив. В заглавии видео автор объясняет — это частые гости подъезда, которые заходят туда покурить и «послать» охранника-консьержа.

Рядовые новосибирцы возмутились столь наглым поведением подрастающего поколения.

Подписчик Григорий подверг критике воспитание детей, написав:

— Рожденные для пособий снова отличились. Наверное, передают привет своим родителям.

Комментатор Максим предложил перевоспитать бузотёров, отправив их на спецоперацию:

— На фронт поциков, без подготовки!

Иной метод воздействия предложила участница группы Оксана:

— Поймать, деградантов, и их же пальчики, им и вставить. Быдла растут

Но были и новосибирцы, объясняющие подобную выходку юным возрастом мальчиков. Один из них предположил, что «если вдруг вся молодёжь охренела, значит мы стареем».

Второй вспоминает собственное детство, когда не было камер «и взрослые не знали, что мы творим, но, бывало, что и до взрослых доходило».

Ранее в Новосибирске девушка прославилась танцем в подъезде без нижнего белья.

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#Общество#Город#Новосибирск#Подьезд#Подростки
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