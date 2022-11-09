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В Новосибирске с октября ищут 15-летнюю девочку, похожую на Бритни Спирс

Сегодня, 05:20
Фото: Лиза Алерт/Вк
Волонтеры и полиция начали поиски пропавшей в Новосибирске 15-летней девочки
Волонтеры и полиция начали поиски пропавшей в Кировском районе Новосибирска 15-летней Виктории Ситниковой. Местонахождение девочки неизвестно с 28 октября.
«Девочка ушла из дома на по улице Зорге. Вероятно, одета в зеленую куртку и такого же цвета брюки, а также черные кроссовки. Поиски продолжаются до сих пор», - рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

К поискам подростка подключились полицейские. По их ориентировки, пропавшая среднего телосложения, ростом 165.

«Сейчас опрашиваем близких друзей и знакомых девочки. Всем нарядам полиции направили ориентировки. Проверили также, что на учёте в ПДН она не состояла», - добавили в пресс-службе ГУ МВД Новосибирска.

В соцсетях опубликованная фотография Виктории вызвала бурные обсуждения. Сибиряки молят о том, чтобы девочка нашлась целой и невредимой. Примечательно, что некоторые сравнили её с молодой Бритни Спирс – видимо, они посчитали, что так людям будет легче опознать ребенка среди горожан.

Всех свидетелей просят позвонить по телефонам: 8 (383) 232-15-69, 232-16-02.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Ребенок#Пропал#Лизаалерт
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