В Новосибирске с октября ищут 15-летнюю девочку, похожую на Бритни Спирс

В соцсетях опубликованная фотография Виктории вызвала бурные обсуждения. Сибиряки молят о том, чтобы девочка нашлась целой и невредимой. Примечательно, что некоторые сравнили её с молодой Бритни Спирс – видимо, они посчитали, что так людям будет легче опознать ребенка среди горожан.